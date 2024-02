In mondovisione su Rai 1 la Santa Messa dall'Abbazia di San Giovanni in Venere

Il prossimo 10 marzo, in mondovisione, dall’Abbazia di San Giovanni in Venere a Fossacesia, con collegamento alle ore 11 su Rai 1, verrà trasmessa la Santa Messa.

Ad officiarla sarà Mons. Bruno Forte, Arcivescovo della Diocesi Chieti-Vasto.

Dopo vari tentativi di ottenere la trasmissione della diretta, Padre Marcello Pallotta, priore del Convento dei Padri Passionisti, ha ricevuto la tanto attesa notizia. La richiesta di una diretta della Santa Messa, infatti, era stata avanzata in più occasioni e sarà l'occasione di promozione del cenobio benedettino, uno dei più belli d’Italia, e per i fedeli abruzzesi.

Soddisfazione è stata espressa dall’Amministrazione comunale di Fossacesia. “Sono molto felice in particolare per la comunità religiosa di San Giovanni in Venere, che da circa settant'anni custodisce con grande impegno e generosità l’abbazia, che è luogo di culto e di arte – afferma il sindaco, Enrico Di Giuseppantonio -. Sono felice che a celebrare la Messa sia Mons. Forte, al quale tutti ci sentiamo molto legati. Un grazie a tutti i fedeli, al coro e ai volontari della Chiesa di San Giovanni".

I Padri Passionisti hanno diffuso un invito a tutti i fedeli ad essere presenti nell'abbazia, il prossimo 10 marzo, alla celebrazione della Santa Messa.