Terza edizione di “Natale nel Borgo”

Riceviamo e pubblichiamo

La Proloco di Canosa Sannita e il Comune di Canosa Sannita annunciano la terza edizione dell'evento annuale "Natale nel Borgo", che trasformerà il cuore del centro storico in una grande festa natalizia. L'appuntamento è per Domenica 17 Dicembre, a partire dalle ore 16:00.



L'evento, organizzato con cura e dedizione dalla Proloco e dal Comune, è pensato per coinvolgere la comunità in una giornata di festa e solidarietà, dando il via alle celebrazioni natalizie nel modo più caloroso possibile.



Le attrazioni principali includono:



La Casa di Babbo Natale: Un'occasione magica per i più piccoli di incontrare il generoso Babbo Natale nella sua accogliente dimora.



Laboratorio Creativo per Bambini: Un'opportunità per i giovani talenti di esprimere la loro creatività attraverso attività manuali e artistiche.



Tombolata dei Commercianti: Un divertente momento di gioco che coinvolgerà i commercianti locali, regalando sorrisi e premi a chi ha fatto spesa nel periodo natalizio nelle attività di Canosa Sannita e hanno ricevuto le cartelle per giocare.



Coro di Natale dei Bambini: I bambini saranno i protagonisti con canti natalizi, diffondendo gioia e atmosfera festosa.



Esposizione di Hobbisti: Una vetrina per gli artigiani locali che presenteranno le loro opere uniche e creatività.



Street Food: Un percorso gastronomico che delizierà i visitatori con prelibatezze natalizie e sapori locali.



Musica Live con il Gruppo "Whisky & Coca": Il famoso gruppo locale "Whisky & Coca" intratterrà il pubblico con un concerto dal vivo, creando un'atmosfera musicale festosa.