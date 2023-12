Lavoratore ferito da una scocca, Usb e Slai Cobas proclamano sciopero su tutti i turni

Nell'anno che volge al termine si verificano, con allarmante frequenza, tante situazioni di pericolo all'interno del plant Stellantis di Atessa e in alcuni casi i lavoratori hanno rischiato grosso. Abbiamo più volte denunciato le criticità, anche scioperando, cercando di stimolare una presa di coscienza su una realtà che non rientra più nella normalità.

La lunga serie di episodi di insicurezza dovrebbe davvero lasciare attoniti: motori caduti dall'alto, principi di incendio, allagamenti, quadri elettrici che rischiano di folgorare personale addetto alla manutenzione, pinze che si sganciano in lastratura ed ultimo della serie, nella mattinata di mercoledì 13 dicembre un altro gravissimo episodio: la rottura della catena che trasporta le scocche del furgone sulla linea della UTE 7 montaggio (sottoscocca) ha provocato la traslazione in modo anomalo e singolare in un punto di discesa diverse scocche provocando il ferimento di un lavoratore e tanto spavento tra gli operai adiacenti.

Non è più rinviabile affrontare i problemi di sicurezza e gli RLS "abusivi", non rieletti dai lavoratori da ben 10 anni, devono prendere atto del loro fallimento su tutti i fronti dimettendosi e lasciando scegliere agli operai attraverso libere e democratiche votazioni i rappresentanti dei lavoratori della sicurezza.

Quanto a Stellantis deve avviare immediatamente dei controlli preventivi e programmare ciclici investimenti necessari per rendere più moderne e sicure le officine. Noi non saremo mai complici di un sistema che mette a rischio l'incolumità dei lavoratori e per quanto sopra elencato e descritto USB e Slai Cobas dichiarano lo sciopero in tutto il plant Stellantis Europe di Atessa Venerdì 15 dicembre turno B e centrale dalle ore 9:15 alle 11:15, turno A dalle ore 18:15 alle ore 22:15 e turno C dalle ore 1.45 alle ore 5.45 di Sabato 16 dicembre.