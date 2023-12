Cgil Abruzzo Molise, Luca Fusari nuovo segretario Funzione Pubblica

Luca Fusari è il nuovo segretario generale della Fp Cgil Abruzzo Molise.

E’ stato eletto dall’Assemblea generale, che si è riunita alla presenza del segretario generale del sindacato Abruzzo Molise, Carmine Ranieri, e del segretario nazionale Fp di Organizzazione, Mauro Puglia. Sono stati inoltre eletti, quali componenti della segreteria regionale, Antonio Amantini ed Eleonora Pasquini.

Luca Fusari, già coordinatore regionale Funzioni Locali Fp Cgil e Segretario della Fp Cgil L’Aquila, nella relazione programmatica ha evidenziato come occorra “muoversi in continuità con quanto espresso dalla precedente segreteria dando ulteriore impulso per quanto riguarda le problematiche inerenti l’assistenza sanitaria, i rinnovi contrattuali nel pubblico impiego e le politiche dei servizi pubblici anche con riferimento alle lavoratrici e lavoratori del settore privato che pur garantendoli vivono una situazione di precarietà lavorativa e salariale”.

Nella sua relazione, il neo segretario ha poi ribadito l’importanza di una politica che investa nell’assunzione dei dipendenti pubblici in ogni settore, a partire da quello sanitario, al fine di garantire la realizzazione dei progetti Pnrr e l’assistenza sanitaria al cittadino.