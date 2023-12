Rinviato il Presepe vivente dei bambini

Riceviamo e pubblichiamo

Rinviato al 18 dicembre, causa mal tempo, la seconda edizione del Presepe Vivente dei Bambini a Francavilla al Mare, organizzato nell'ambito del progetto "Il Natale siamo noi", animato da docenti e alunni dell'Istituto Comprensivo Masci, bambini di 4 e 5 anni e quelli della primaria e secondaria di primo grado.

L'ideatrice, coordinatrice e referente del progetto é la docente Vanessa Chiola.

Il presepe si animerà in tutta la via della Civitella in zona San Franco (Francavilla Alta), fino a concludersi in piazza della Rinascita con la Natività e uno spettacolare coro di angeli. Il Presepe avrà inizio alle ore 17.00 del 18 dicembre 2023 e durerà circa due ore. Le strade saranno interdette fin dal primo pomeriggio per consentire l'allestimento della rappresentazione.

A tal proposito, ha spiegato l'organizzatrice Vanessa Chiola:" abbiamo dovuto spostare il Presepe Vivente dal 15 al 18 dicembre a causa delle avverse condizioni meteorologiche. Ma, rinnoviamo l'invito alla cittadinanza di visitare in massa questa bella e originale manifestazione artistico - religiosa".