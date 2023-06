Addio a Francesco Lanciotti, il dolore dei colleghi FCA-ex Sevel

Dolore e costernazione per l'improvvisa scomparsa di Francesco Lanciotti, 52 anni, responsabile dell’ufficio vendite autovetture di FCA, lo stabilimento ex Sevel di Atessa, in Val di Sangro.

Originario di Pavia, Lanciotti risiedeva da tempo a Canosa Sannita. Con un diploma da perito meccanico, in Sevel aveva iniziato da semplice operaio per poi arrivare fino alla responsabilità nella direzione dell’ufficio vendite.

Immenso lo scoramento per la perdita. Numerose le testimonianze di affetto e vicinanza che giungono alla famiglia, ed in particolare dai colleghi di lavoro che ricordano, oltre alla professionalità, la bontà d'animo e la serenità.