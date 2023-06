Giornata Mondiale del Rifugiato: evento del Progetto Sai a Fossacesia

In occasione della "Giornata Mondiale del Rifugiato", il Progetto Sistema Accoglienza Integrazione (SAI) di Fossacesia sta organizzando una manifestazione, prevista per il prossimo 20 giugno nel suggestivo scenario del Parco dei Priori, a San Giovanni in Venere, Fossacesia.

Il progetto, gestito dalla Cooperativa Union Social Cooperatives e sostenuto dal Comune di Fossacesia, punta a rendere protagonisti i beneficiari del Centro SAI e a sensibilizzare la cittadinanza sull'importanza dell'integrazione sociale, sanitaria, lavorativa, formativa e abitativa.

L'iniziativa, promossa dal Progetto SAI di Fossacesia, punta a coinvolgere i beneficiari dello stesso e tutta la cittadinanza. La giornata prevede una mostra fotografica, la proiezione di un video realizzato in collaborazione con il Centro diurno ANFFAS Lanciano e l'esposizione di opere d'arte create dai beneficiari del Centro SAI, ispirate alla storia di Pinocchio.

Inoltre, saranno allestite postazioni per offrire gratuitamente le treccine africane, disegni con hennè e piccola bigiotteria. Ad animare la giornata con musica dal vivo ci sarà l’artista Italia Borzillo, in collaborazione con il progetto artistico GodArt.

Saranno il sindaco di Fossacesia, Enrico Di Giuseppantonio, e dell'assessore alle Politiche Sociali, Maria Angela Galante, ad aprire l’evento con il saluto ufficiale dell’amministrazione comunale della città costiera.

L’obiettivo della manifestazione è, non solo celebrare la Giornata Mondiale del Rifugiato, ma anche informare e sensibilizzare la cittadinanza sull'importanza del Progetto Sai e sulla sua funzione nel favorire l’integrazione dei beneficiari nel tessuto sociale della comunità che li accoglie in ambito sociale, sanitario, lavorativo, formativo e abitativo.