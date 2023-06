Gerico con Nuvola a sostegno dell'integrazione

In occasione della Giornata mondiale del rifugiato, il Centro Caritas Gerico, che trova casa nella comunità parrocchiale di San Nicola di San Salvo, aderisce all'iniziativa.

Quest'anno, al fianco della Caritas, ci sarà la cooperativa Nuvola, che si occupa di accoglienza e integrazione di migranti.

La cooperativa ha chiesto l'intervento di alcuni richiedenti di protezione internazionale, arrivati in Italia da poco ma che già sentono la necessità di raccontare la loro storia e di aprirsi alla società di cui vogliono entrare a far parte.

E così sentiremo le storie di Anna, rifugiata ucraina arrivata in Italia con un figlio 15enne, che ha resistito nella sua casa finché ha potuto; A., professore pakistano al confine con l'Afghanistan, che si è esposto a favore dei diritti civili e per questo è stato preso di mira dai Talebani; Hossam, nato nella parte sbagliata del mondo, perseguitato per il suo orientamento sessuale. Sentiremo anche Mohammed, che ha ottenuto la protezione e che ora ha quasi concluso il suo processo di inclusione.

Ci sarà anche la mostra dei disegni dei bambini della scuola Malvin Jones, che hanno dato vita a degli stupendi messaggi di speranza.

La manifestazione si terrà alle ore 21:00 di martedì 20 giugno, nella piazza antistante la chiesa di San Nicola a San Salvo.