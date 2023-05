Premio internazionale in memoria di Alfredo Salerno: "Omaggio a un grande amministratore"

"La proposta di legge per l'istituzione del Premio Internazionale Alfredo Salerno è stata approvata all'unanimità dalla Commissione Cultura. È una bella notizia per il paese di Fallo e per tutto il territorio regionale per rendere omaggio a un grande amministratore locale che, per tutta la vita, si è speso per il bene dei suoi cittadini, fino al drammatico giorno in cui è venuto a mancare mentre si trovava a lavoro nel proprio ufficio comunale”.

E' quanto sottolinea, in una nota, il consigliere regionale indipendente Sara Marcozzi.

“Il testo – prosegue Marcozzi – prevede la creazione di una manifestazione estiva che si muova sul solco dell'evento 'Fallo di notte', che lo stesso Salerno aveva promosso riuscendo ad attirare tantissime persone in uno dei Comuni più piccoli d'Abruzzo. Noi vogliamo proseguire su questa strada, istituendo un premio dedicato ad artisti delle arti performative e figurative che si siano particolarmente distinti nella propria attività.

Ritengo che sia il modo migliore per onorare la memoria di chi, con l’esempio quotidiano, ha saputo rappresentare le istituzioni nel migliore dei modi. Ringrazio tutti i colleghi Consiglieri regionali per aver approvato la proposta all'unanimità. Il testo, adesso, arriverà in aula per l'approvazione definitiva”, conclude Marcozzi.