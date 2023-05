Bandiera Blu 2023: vessilli a Francavilla, Fossacesia, Vasto e San Salvo

Con l’assegnazione delle Bandiere Blu 2023 è stata svelata presso la sede del CNR a Roma, davanti al Ministro del Turismo Daniela Santanchè e ad una folta rappresentanza degli enti locali premiati, la mappa del mare italiano pulito.

In Abruzzo, in totale, sono 14 i vessilli riconosciuti.

Provincia di Teramo: Martinsicuro, Tortoreto, Alba Adriatica, Giulianova, Roseto degli Abruzzi, Pineto e Silvi.

Provincia di Pescara: Pescara.

Provincia di Chieti: Francavilla al Mare, Fossacesia, Vasto e San Salvo.

Provincia de L’Aquila: Villalago e Scanno.

La Bandiera Blu certifica la qualità delle acque di balneazione, ma non solo. Tra i parametri richiesti figurano anche grado di funzionalità degli impianti di depurazione, la percentuale di allacci fognari, la gestione dei rifiuti, l’accessibilità e l’inclusività, la sicurezza dei bagnanti, l’arredo urbano e la mobilità sostenibile, l’educazione ambientale dei cittadini, la valorizzazione della natura e le iniziative per una “migliore vivibilità” nel periodo estivo in modo particolare.