Radio Delta1 verso il suo 46° compleanno

Il prossimo 22 maggio Radio Delta1 compie 46 anni.

In occasione di questo evento, l’emittente regalerà ai suoi ascoltatori una Crociera MSC per due persone, nel Mediterraneo. In questi giorni, il pubblico della radio sta giocando in diretta con i conduttori per aggiudicarsi un ambito posto nella lista dei 100 privilegiati che, il giorno del compleanno della emittente, parteciperanno ad una estrazione. La mattina del 22 maggio, infatti, alle ore 10.30, il fortunato vincitore sarà premiato in diretta su Radio Delta1.

Il 46° compleanno della radio sarà una giornata speciale per celebrare in onda la storia dell’emittente abruzzese, nata dall’intraprendenza e dalla passione del suo editore Enzo Galante.

Radio Delta1 andò in onda, per la prima volta, nel lontano 22 maggio del 1977. La prima canzone trasmessa fu “The year of the cat” di Al Stewart.

Da quel momento, grazie alla vision del suo editore, Radio Delta1 è diventata un punto di riferimento per il suo territorio. Sempre al servizio del pubblico, negli anni si è distinta per la sua professionalità e per il suo prodotto unico. Nel tempo ha proposto innumerevoli voci, programmi radiofonici ed eventi live.

Attualmente, Radio Delta1 è l’emittente locale più ascoltata in Abruzzo. In fm copre un’area multiregionale: Abruzzo, Molise, parte delle Marche e della Puglia. Nella regione Marche, e presto anche in altre regioni italiane, Delta1 è possibile ascoltarla anche attraverso la più recente tecnologia del DAB. In Abruzzo e Molise è presente anche in TV.

Grazie al consistente ascolto in streaming sul sito ufficiale della radio e su varie altre piattaforme, grazie alle app, agli smarspeakers, Radio Delta1 è diventata anche un punto di riferimento per i tantissimi abruzzesi e molisani sparsi in Italia e nel mondo.

Il Gruppo Delta1 (Radio Delta1 e Radio Play Capital) ogni settimana raggiunge l’ascolto di oltre mezzo milione di persone. L’Azienda conta 40 persone tra conduttori, fonici, giornalisti, segretari, impiegati amministrativi, consulenti commerciali, copywriters, marketing specialists ed altre figure professionali. Un team fortemente unito che lavora ogni giorno per raggiungere obiettivi sempre più importanti.

Buon compleanno Radio Delta1!