Hai un figlio in etÃ  scolare? Vuoi contribuire al potenziamento della biblioteca della scuola di tuo figlio? Partecipa a #ioleggoperchÃ©

Se hai un figlio o nipote in età scolare, dall’infanzia alle secondarie, se credi nell’importanza della lettura e nel potenziamento della biblioteca scolastica della sua scuola che non ti resta che partecipare a #ioleggoperché la più grande iniziativa nazionale di promozione della lettura che riparte dal 5 novembre. È organizzata dall'Associazione Italiana Editori, sostenuta dal Ministero per la Cultura - Direzione Generale Biblioteche e Diritto d’Autore dal Centro per il Libro e la Lettura, dal Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri, in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione.

Grazie all’impegno e alla passione di insegnanti, librai, studenti ed editori, e del pubblico che ha contribuito al successo di #ioleggoperché, finora sono stati donati alle scuole oltre un milione di libri, che oggi arricchiscono il patrimonio librario delle biblioteche scolastiche di tutta Italia.

Da sabato 5 a domenica 13 novembre 2022, nelle librerie aderenti, sarà possibile acquistare libri e scegliere a quale scuola donare i libri nei quattro ordinamenti previsti: infanzia, primarie, secondarie di primo e secondo grado.

Al termine della raccolta, gli Editori contribuiranno con un numero di libri pari alla donazione nazionale complessiva (fino a un massimo di 100.000 volumi), donandoli alle Scuole che si sono iscritte all’iniziativa.

Partecipano oltre 23mila scuole e 250 nidi, con il coinvolgimento di quasi quattro milioni di studenti coinvolti, e di 3.275 librerie.

Cerca la libreria convenziona con Ioleggoperchè nel tuo comune:

https://www.ioleggoperche.it/librerie#libreria-map