Lanciano ricorda gli studenti del Classico andati in guerra

Si è tenuta questa mattina, alle ore 11:00, la cerimonia per ricordare gli studenti del Liceo Classico di Lanciano caduti nella Prima e nella Seconda guerra mondiale con la deposizione di una corona floreale presso il monumento dedicato al loro ricordo.

Infatti, molti furono gli studenti dell’Istituto “Vittorio Emanuele II” ad imbracciare le armi per recarsi al fronte allo scopo di partecipare ai combattimenti nei due conflitti mondiali. Purtroppo, tanti non fecero più ritorno, ma altrettanti ebbero l’onore di essere decorati con medaglie al valor militare.

Alla celebrazione, organizzata dall’Associazione nazionale combattenti e reduci sezione di Lanciano e dal comune di Lanciano, hanno preso parte il sindaco di Lanciano, Filippo Paolini, il vicesindaco, Danilo Ranieri, le massime autorità delle Forze dall'Ordine locali, i rappresentanti delle Associazioni Combattentistiche e d'Arma, le personalità civili e religiose.

La pioggia di questi giorni non è stata clemente con l’iniziativa, ma l’evento ha preso comunque il via con l’omaggio floreale al monumento commemorativo, situato all’interno del cortile del liceo, per poi proseguire con i discorsi delle autorità all’interno dell’aula magna dell’istituto.