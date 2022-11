Anche lâ€™Abruzzo alla Marcia della Pace

In tantissimi alla manifestazione nazionale per la pace, in programma il 5 novembre a Roma, per dare voce alle donne e uomini che dopo 260 giorni di guerra, credono che fermamente nella pace, cioè nello stop alla guerra.

E’ partita questa mattina anche una delegazione Abruzzo e Molise. E’ il consigliere regionale Pietro Smargiassi del Movimento 5 stelle a postare la foto sulla sua pagina Facebook. Tantissime persone provenienti da Termoli, San Salvo, Vasto, Lanciano e Pescara.

Manifestazione dichiaratamente apartitica, ma dal forte contenuto politico. Il raduno c’è stato alle 12 in piazza della Repubblica e da lì è partito il Corteo che raggiungerà piazza San Giovanni in Laterano.

Hanno aderito circa 600 realtà della società civile - associazioni, movimenti, sindacati, gruppi locali, organizzazioni confessionali - espressione di culture diverse, dal mondo laico a quello religioso, cattolico ma anche valdese oltre che musulmano e buddista. Solo per citarne alcune: Acli, Arci, Anpi, Agesci, Altromercato, Beati i costruttori di pace, Focsiv, Libera, Link2007, Legambiente, Opal, Pax Chisti, Action Aid, Antigone, Capodarco, Fondazione Finanza Etica, Legambiente, Wwf, Greenpeace, Associazione Papa Giovanni XXIII, Comunità di Sant'Egidio, Marcia Perugia Assisi, Pro Civitate Cristiana, Emergency, Cgil, Cisl, Uil. Le ultimissime adesioni arrivano dalla Confederazione nazionale delle Misericordie e dalla Cnesc (Conferenza nazionale enti servizio civile). Adesioni sono state inviate anche da Alleanza Verdi Sinistra, Articolo Uno, Partito Democratico, oltre che da Socialdemocrazia SD, Partito del Sud-Meridionalisti Progressisti, Movimento Politico Libertas, Coordinamento 2050 e Movimento 5 stelle.