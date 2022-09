Etelwardo Sigismondi eletto al Senato della Repubblica

La netta affermazione di Fratelli d'Italia alle elezioni politiche di domenica 25 settembre, anche in Abruzzo oltre che in ambito nazionale, determina l'elezione al Senato della Repubblica di Etelwardo Sigismondi, rappresentante vastese e segretario regionale del partito.

“La nostra - commenta Sigismondi all'indomani del voto politico - è una storia di coraggio, di coerenza, di serietà, di determinazione, di fratellanza ma soprattutto di immenso amore per la nostra Patria. Rappresentare l'Abruzzo in Senato sarà un onore, cosi come sarà un onore, essere ancora una volta, come sempre, al fianco di Giorgia Meloni in quella che sarà la nostra sfida più importante: risollevare l'Italia!

Grazie e tutti!”