Auguro buon lavoro a tutti i parlamentari eletti e rivolgo un particolare augurio agli eletti in Abruzzo che rappresenteranno la nostra Regione a Roma in questa nuova legislatura.

Questa mattina li ho chiamati personalmente per esprimere loro i miei più sinceri auguri e per augurare loro buon lavoro con la richiesta di operare sempre nell’interesse del Paese e nel portare sugli scranni del Parlamento le problematiche e le esigenze della nostra Regione con l'obiettivo di rafforzare ed intensificare la collaborazione con i nostri territori, a prescindere dal colore e dall'appartenenza politica. Solo così potremmo compiere passi in avanti per affermare e valorizzare il nostro Abruzzo e per risolvere le grandi criticità che stiamo vivendo.

Ci sono temi cruciali da affrontare e che non sono più rinviabili: il caro bollette e il lavoro.

Sarò con loro in perenne e quotidiano contatto, confronto e dialogo perché il bene e il benessere dei cittadini è per me prioritario e mi batterò sempre e con tutti gli organi sovracomunali e sovraprovinciali affinché le problematiche siano affrontate e risolte.

Così il Presidente della Provincia di Chieti, Francesco Menna.