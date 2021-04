Riscaldatore di tabacco: cos’è e come funziona

Il riscaldatore di tabacco è ormai un dispositivo must have per moltissimi italiani: negli ultimi anni infatti sempre più persone hanno sostituito le tradizionali sigarette con questa alternativa.

Il riscaldatore di tabacco non funziona per combustione, ma si avvale di una tecnologia che scalda il tabacco senza bruciarlo. Quello che si inala è un vapore di tabacco che non produce né fumo né cenere. Scopriamo nel dettaglio come funziona questo dispositivo.

Riscaldatore di tabacco: come funziona

Il riscaldatore di tabacco non è altro che un dispositivo scalda tabacco, da non confondere la sigaretta elettronica, che funziona con i liquidi. Il riscaldatore è dotato di una tecnologia particolare, perché non avviene alcuna combustione: il tabacco viene scaldato ad una temperatura di circa 260°, generando vapore anziché fumo.

Questo dispositivo funziona mediante delle ricariche usa e getta, chiamate stick, che si possono trovare in vari aromi e intensità di tabacco e si riescono a reperire in quasi tutti i tabacchini ormai. Ogni ricarica ha la durata di una sigaretta tradizionale e per attivare il riscaldatore è sufficiente premere un pulsante per alcuni secondi. L’utilizzo di questo dispositivo è dunque semplicissimo ed immediato.

glohyper+: il riscaldatore di tabacco di ultima generazione

Tra i vari riscaldatori presenti in commercio,glohyper+ è il dispositivo di ultima generazione progettato nel Centro di Eccellenza di BAT, migliorato rispetto ai precedenti e ancora più potente.

Come gli altri riscaldatori di questo marchio, glohyper+ sfrutta una tecnologia avanzata ad induzione termica, che permette di ottenere un gusto intenso ed autentico senza ricorrere alla combustione e dunque non producendo né fumo né cenere. Vanta un design compatto e moderno, ma anche una batteria estremamente potente in grado di garantire un’autonomia di ben 20 utilizzi consecutivi con una sola ricarica.

Una delle caratteristiche di glohyper+ è la possibilità di scegliere l’intensità desiderata: basta selezionare la modalità di riscaldamento che si preferisce ed il gioco è fatto.

Èpossibile acquistare glohyper+ online. I portali che vendono i dispositivi scalda tabacco sono sempre più numerosi, ma gli stessi sono facilmente reperibili anche nei tabaccai.

