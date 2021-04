H-Open Week salute della donna: servizi gratuiti in ospedali e ambulatori della Asl

In occasione della 6a Giornata nazionale della Salute della Donna (22 aprile 2021) la Asl Lanciano-Vasto-Chieti aderisce all'iniziativa della Fondazione Onda che dedica la settimana dal 19 al 25 aprile 2021 alle donne con l’obiettivo di promuovere l’informazione, la prevenzione e la cura al femminile.

Negli ospedali di Chieti, Lanciano, Ortona, Vasto, in altre strutture nonché on line o per via telefonica saranno offerti gratuitamente alle donne servizi clinici, diagnostici e informativi in diverse aree specialistiche. Un appuntamento per sottolineare l’importanza della prevenzione primaria, della diagnosi precoce, dell’aderenza terapeutica e facilitare l’accessibilità ai servizi, ancor più a fronte del protrarsi dell’emergenza sanitaria dovuta alla pandemia per Coronavirus.

I servizi sono consultabili di seguito (in alcuni casi è richiesta la prenotazione) per quanto riguarda la provincia di Chieti o a questo link H-Open Week sulla Salute della Donna (19-25 aprile 2021) se si è interessati anche alle altre strutture abruzzesi e di tutta Italia.

Clicca sull'ospedale di tuo interesse: CHIETI | LANCIANO | ORTONA | VASTO