Lanciano, ZTL sospesa fino al 3 maggio

È prorogata fino al 3 maggio la sospensione della ZTL a Lanciano, in considerazione degli ultimi provvedimenti disposti dal decreto legge 1 aprile 2021, che proroga fino al 30 aprile le misure del dpcm 2 marzo, ponendo l'Abruzzo in zona arancione da martedì 6 aprile.

La decisione è stata presa per facilitare le attività di asporto e consegna a domicilio, dei servizi di ristorazione presenti nel centro storico, nel rispetto delle normative in vigore per l'emergenza da Covid-19.

La giunta, su proposta dell'assessore alla Mobilità Patrizia Bomba, ha approvato la sospensione, salvo ulteriori proroghe.