Buoni Spesa per le famiglie a Lanciano

È stato reso pubblico dall' Assessorato alle Politiche Sociali Sociali l'avviso per i Buoni Spesa in favore delle famiglie in difficoltà a causa dell'emergenza covid 19. Possono aderire, i nuclei familiari, che non sono stati ammessi al beneficio erogato a dicembre 2020.

I buoni spesa, dovranno essere richiesti entro le ore 12 di venerdì 19 marzo, compilando lo schema di domanda, disponibile in formato digitale, sul sito istituzionale al link :

www.bit.ly/buonispesamarzo e in formato cartaceo, presso il Segretariato Sociale.

I requisiti sono: residenza nel Comune di Lanciano;

essere regolarmente soggiornante nel territorio italiano;

avere uo nun disagio economico derivante da sospensione, Interruzione o perdita del lavoro, da parte di anche un solo componente dell'intero nucleo familiare, a causa dell'emergenza covid19 e trovarsi in stato di bisogno;

avere entrate nette, dell'intero nucleo familiare(reddito, pensione sociale, pensione di invalidità, Naspi, cassa integrazione, reddito di cittadinanza o di emergenza, al netto delle spese di locazione e mutuo), percepite nel mese di febbraio 2021, non superiori a 800 euro, aumentabile di 100 euro, per ogni componente del nucleo familiare anagrafico;

avere su conti correnti bancari o postali o altre forme finanziarie, intestati ai componenti del nucleo familiare, al 28 febbraio 2021,cifre non superiori a 8.000 euro.

Per ogni nucleo familiare, è possibile presentare una sola domanda di accesso al beneficio.

Non saranno accettate, domande presentate da componenti dello stesso nucleo familiare.

Le persone che hanno ricevuto i buoni spe s a nel mese di dicembre 2020, non potranno presentare domanda né per loro, né per i rispettivi componenti familiari.

Gli interessati, potranno presentare domanda, con diverse modalità:

personalmente presso lo sportello del Segretariato Sociale, in via dei Frentani 27( il lunedi,mercoledi, venerdi dalle 9- alle12 e il martedi dalle 15 alle 17.30), nel rispetto dei protocolli anticovid, garantendo il massimo distanziamento ed evitando assembramenti ; oppure

inviando la richiesta via mail a [email protected] precisando nell'oggetto "Buoni spesa Nome e Cognome".

Alla domanda, vanno allegati: copia del documento di identità in corso di validità; modulo privacy firmato; eventuale permesso di soggiorno in corso di validità per i residenti extracomunitari; eventuale verbale di riconoscimento handicap per la legge 104/92.

I buoni spesa, devono essere spesi, negli esercizi commerciali, individuati dai beneficiari, tra quelli accreditati col Comune di Lanciano: Bottega del Gusto, via Bocache 10; Paione s.r.l, via per Treglio 34; Conad Adriatico, variante Frentana SS84; Salumi e Formaggi Antonio, via Rosato 36; Oasi, via Santo Spirito 119; Todis, via per Treglio 53; Tigre Amico,via Fagiani 8; Eurospin Lanciano, via per Fossacesia 133; Punto Sma, via Belvedere 40; Cose buone da Rosa, piazza Garibaldi 56.

I buoni, non sono cedibili a terzi, non sono utilizzabili quale denaro contante, non danno diritto a reso in contanti;

non possono essere comtmercializzabili né convertibili in denaro; comporta l'obbligo per il fruitore, di regolare in contanti, l'eventuale differenza in eccesso tra il valore economilco del buono ed il prezzo dei beni acquistati.

I buoni, potranno essere utilizxati unicamente per l'acquisto di beni di prima necessità ( alimenti per adulti e per la prima infanzia, prodotti per l'igiene della persona e della casa).

Non si potrà con essi, acquistare beni di non prima necessità quali alcolici, tabacchi, ricariche telefoniche, giochi e lotterie.

Questo è quanto comunicato dall'assessora alle Politiche Sociali Dora Bendotti, la quale ha sottolineato, che con questo nuovo avviso, si intende andare in contro alle famiglie che non hanno avuto accesso ai buoni spesa, dando risposta ai bisogni emersi, negli ultimi mesi e non lasciando indietro nessuno.

Ha concluso evidenziando, che in caso di fondi ancora disponibili, dopo aver accolto le domande dei beneficiari, si procederà ad una nuova distribuzione, anche per le famiglie che in passato, avevano già beneficiato di questo aiuto concreto, cercando di dare sempre risposte efficaci ad ogni richiesta di aiuto.