Dolore e costernazione per la scomparsa di Luigi Prosini

È morto Luigi Prosini, 84 anni, commerciante per vocazione e dirigente del calcio giovanile, per passione.

Si è spento nella sua casa nel quartiere di Sant'Antonio, per il riacutizzarsi di vecchie malattie, lasciando nel dolore i parenti e i tanti amici, che gli volevano un bene immenso. Per 50 anni nel commercio, con i negozi di calzature "Lui Lei e Il Bambino", di articoli sportivi "Orsa Maggiore" e per molti anni all'interno di società di calcio di Lanciano e dintorni.

Lo ha ricordato anche il sindaco Mario Pupillo, descrivendolo come un uomo che ha lasciato una traccia grande.