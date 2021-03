Numeri sempre alti per i ricoveri Covid in Abruzzo

Terapie intensive occupate a livello da 'record' in Abruzzo per il Covid: sono, ad oggi, 91 i pazienti ricoverati, mai erano stati così tanti. Al momento è occupato il 42,7% dei posti letto, a fronte di una soglia di allarme fissata al 30%.

Nelle ultime ore i pazienti ricoverati in terapia intensiva sono quattro in più, al netto di decessi, dimissioni e nove nuovi accessi. In area medica, invece, sono ricoverati 661 pazienti (-8). In questo caso il tasso di occupazione è del 44,5%, rispetto ad un valore limite del 40%.

Numeri alti anche per l'aspetto dei decessi: 37 segnalati nell'ultimo bollettino della Regione, l'incremento più consistente mai registrato in un solo giorno. Il dato supera il record di 35, risalente al 21 novembre. Con quest'ultimo aggiornamento il bilancio delle vittime sale a 1.872. Sono 664 i morti dall'inizio dell'anno; 114 solo negli ultimi sette giorni. I 37 decessi segnalati nel bollettino, 12 dei quali relativi ai giorni scorsi e comunicati solo oggi dalle Asl, riguardano persone di età compresa tra 53 e 98 anni: 13 in provincia di Chieti, 8 in provincia di Teramo, 12 in provincia di Pescara e 4 in provincia dell'Aquila.