Ricetta del giorno: i Sassi abruzzesi

| Articolo pubblicato in Spazio Aperto

In Abruzzo, anche i sassi sono buoni da mangiare!

perciò, oggi proponiamo la ricetta dei "Sassi abruzzesi", che sono dolci tipici regionali.

La loro origine, ha radici a Sant'Egidio alla Vibrata, un piccolo paese in provincia di Teramo, che è famoso anche per la produzione di confetti.

Questi sassi d'Abruzzo, sono composti da mandorle pralinate, con l'aggiunta di spezie, liquore e cacao.

Si usa anche, metterli in sacchetti confezionati, per regalarli, o in barattoli di vetro.

Vengono chiamati anche: Sassi atterrati, di rimando alla terra e la ricetta originale, è della famiglia Cicconi ed è questa, che proponiamo...

Andiamo a vedere come si preparano!!

---Ingredienti---

2 bicchieri di zucchero ( bicchieri da 250 ml)

3 bicchieri di mandorle tostate. "

1 bicchiere di acqua "

1cucchiaino abbondante di cannella in polvere

1/2 buccia di limone

4 cucchiai rasi di cacao amaro

---Preparazione---

Unire lo zucchero con l'acqua, la cannella in polvere,la buccia di limone, il cacao e fare sciogliere, eliminando eventuali grumi.

Tostare le mandorle in una padella

Mettere la caseruola sul fuoco con il composto, unire le mandorle, appena inizia a bollire.

Mescolare di continuo

Quando la consistenza, diviene simile a dei sassolini, togliere la casseruola dal fuoco, altrimenti si caramella e versare le mandorle sul marmo.

Fare raffreddare...