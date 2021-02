Covid Lanciano, chiude anche l'Asilo di Olmo di Riccio

Il Sindaco di Lanciano, Mario Pupillo, in accordo con l'Assessore alla Pubblica Istruzione Giacinto Verna ed il dirigente scolastico prof. Mario Gaeta ha emesso ieri l'ordinanza di sospensione delle didattiche in presenza, nella Scuola dell'Infanzia di "Olmo di Riccio".

La decisione è stata presa, dopo la comunicazione da parte della Asl, della positività al tampone molecolare, di due bambini delle sezioni 1^ e 3^ della scuola.

Per questo motivo in via prudenziale, la scuola resterà chiusa fino a domani e l'edificio sarà accuratamente sanificato.