Rotary, 116 anni dalla fondazione: incontro 'interclub' tra Lanciano, Vasto, Atessa e Ortona

Venerdì 26 febbraio conferenza, organizzata dal Club di Vasto, con il prof. Francesco Sabatini, presidente onorario dell’Accademia della Crusca.

Il 23 febbraio 2021 il Rotary International festeggia in tutto il mondo l’anniversario della sua nascita, avvenuta nel 1905, su iniziativa del giovane avvocato Paul Harris, che volle dar vita, assieme a tre suoi amici, ad un club di persone di differenti professioni, organizzando incontri all’insegna dell’amicizia per trascorrere insieme del tempo libero ed allargare le proprie conoscenze professionali.

Quest’anno si spengono 116 candeline. Un importante e lungo percorso, attuato dai soci nel segno di un costante servizio per la promozione dello spirito di buona volontà e di comprensione reciproca “al di sopra di ogni interesse personale”.

I tanti club sparsi nel mondo, mai come in questo momento in cui l’umanità vive il dramma della pandemia del Covid 19, stanno ricordando l’evento della fondazione dell’Associazione con un più incisivo impegno nel sostenere la sanità internazionale con forniture di attrezzature per gli ospedali. Un impegno tempestivo, costante e straordinario. Una testimonianza che ogni club non offre solo per i bisogni del proprio territorio o Distretto, ma lo inserisce in unità di intenti con tutti i Rotary Club del mondo per costruire opportunità di pace.

In provincia di Chieti questa sera è programmato un interclub online, tramite la piattaforma di zoom, a cui parteciperanno i soci dei club di Atessa Media Val di Sangro, Lanciano, Vasto ed Ortona, con interventi dei rispettivi presidenti: Gianfranco Barattucci, Marcello Rovetto, Letizia Daniele e Roberto Serafini, i quali condivideranno un breve contributo significativo del proprio percorso rotariano. Moderatrice del dibattito sarà il prefetto del club di Atessa, Annalisa Antichi. Allieterà la serata il Maestro Giancarlo Palena ed è prevista una lotteria di beneficenza. Il link di accesso all'incontro è il seguente: https://us02web.zoom.us/j/89183136520

Venerdì 26 febbraio, il Rotary Club di Vasto ricorderà ulteriormente la ricorrenza dell’anniversario rotariano con una iniziativa di grosso spessore culturale: una conferenza online con il Prof. Francesco Sabatini linguista, filologo e lessicografo italiano, presidente onorario dell’Accademia della Crusca e professore emerito dell’Università degli studi Roma Tre. Parlerà di Dante, sul tema “… e se non ci avesse dato Lui la Lingua?”.

Anche questo evento è aperto a tutti. Diamo pertanto le coordinate per partecipare:

https://us02web.zoom.us/j/83361063384?pwd=cGFEeHJWWTg1eUlsZVY0SzFQb3lOZz09

ID riunione: 83361063384 - Passcode: 219281