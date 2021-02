Vaccinazioni, on line la piattaforma regionale per il personale scolastico

E' attiva la piattaforma telematica per l'acquisizione delle manifestazioni di interesse alla vaccinazione contro il Covid 19 per il personale scolastico in Abruzzo. Lo comunica l'assessore regionale alla Salute, Nicoletta Verì.

"Come stabilito dalle linee guida ministeriali, potrà aderire alla campagna il personale docente e non docente delle scuole e delle università abruzzesi. In questi primi giorni l'inserimento della propria manifestazione di interesse sarà consentito solo a utenti residenti in Abruzzo, che potranno accedere - come di consueto - utilizzando il proprio codice fiscale e la tessera sanitaria (a breve sarà attivo anche l'accesso via Spid). Sarà necessario disporre anche del codice meccanografico dell'istituto in cui si presta servizio. Dalla prossima settimana, invece, potranno accedere anche insegnanti residenti in altre Regioni, che lavorino in un istituto scolastico o università abruzzese. La piattaforma per il personale scolastico - allestita in collaborazione con l'Ufficio scolastico regionale - resterà in funzione fino al prossimo 1° marzo, salvo proroghe.

E' raggiungibile collegandosi al portale Sanità della Regione Abruzzo (sanita.regione.abruzzo.it). Come per le precedenti fasce di popolazione coinvolte, l'adesione è volontaria, non vincolante e la priorità nella successiva fase di somministrazione del vaccino non sarà definita dall'ordine cronologico delle manifestazioni di interesse".