A Lanciano parcheggi omaggio per la festa degli innamorati

Sabato 13 a Lanciano, i parcheggi saranno gratis in occasione della festa degli innamorati. L' assessorato alla Mobilità del Comune di Lanciano, in collaborazione con l'Anxam, ha disposto la gratuità dei parcheggi,che normalmente sono a pagamento in centro città.

Questo è stato deciso, per agevolare le adesioni alle iniziative, dei commercianti, con il "Carnevale di Liborio".

L'assessore alla Mobilità Patrizia Bomba afferma che è stata accolta volentieri l'iniziativa dei commercianti e dell'agenzia Scribo, in vista della festa di S.Valentino.

Il centro, sarà pieno di vetrine allestite a tema '900, con oggetti cari, al protagonista del libro del celebre scrittore lancianese " Remo Rapino" e pertanto, i parcheggi gratis sono un omaggio ed invito agli innamorati, a visitare i negozi, ad ammirare e acquistare...