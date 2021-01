Festa degli innamorati: cosa regalare al proprio partner

San Valentino, la festa degli innamorati, è sempre più vicina e non hai proprio idea di cosa regalare al tuo lui in questa occasione speciale? Effettivamente trovare un dono perfetto per un uomo non è mai cosa semplice e diventa ancora più complicato in queste circostanze, perché per la festa degli innamorati si dovrebbe optare per un qualcosa di romantico e significativo. È vero: basta cercare in Google “idee regalo San Valentino” per trovare diverse ispirazioni ma spesso sono banali.

Se non sai proprio cosa donare al tuo lui però non disperare: oggi ti proponiamo alcuneidee e di certo ne troverai almeno una che si addice alla tua dolce metà.

Un bracciale per stupirlo

Spesso si è portati a pensare che un gioiello sia il regalo giusto solamente per una donna, ma non è affatto così specialmente negli ultimi anni. Un bracciale per esempio può rivelarsi un dono davvero apprezzato anche per un uomo: basta scegliere un modello che sia in grado di assecondare i suoi gusti in fatto di stile. Fortunatamente al giorno d’oggi si possono trovare moltissime tipologie di bracciali: da quelli più eleganti e stilosi a quelli sportivi, ideali per gli uomini che amano praticare attività fisica o indossare abiti casual. Di sicuro, se regalerai al tuo lui un gioiello come questo lo lascerai senza parole perché non si tratta del solito dono scontato e banale. È difficile che se lo aspetti e potrai ottenere l’effetto wow che desideri.

Lo smartwatch per l’uomo sportivo

Se il tuo partner ama praticare attività fisica ed allenarsi, allora uno smartwatch di ultima generazione potrebbe rivelarsi il regalo azzeccato. Questi sono infatti accessori che ultimamente vanno molto di moda e bisogna riconoscere che sono anche utili. Potrai dunque sorprenderlo con un qualcosa di stiloso e funzionale al tempo stesso: il classico regalo che non rischia di essere accantonato in un cassetto ma che certamente sarà sfruttato al massimo. Di smartwatch al giorno d’oggi se ne trovano davvero moltissimi in commercio: da quelli più eleganti a quelli perfetti per gli sportivi che amano praticare attività outdoor. Hai dunque l’imbarazzo della scelta e devi solo scegliere quello più adatto al tuo lui, in base ai suoi gusti e all’utilizzo che ne farà.

La targhetta con una frase romantica

San Valentino è la festa degli innamorati, dunque se vuoi lasciarlo senza parole con un regalo davvero romantico puoi optare anche per una targhetta con una frase significativa. Il brand L’Angolo delle Idee ne produce di veramente belle e sul portale di GioiaPura è possibile acquistarle direttamente online. Il costo è ridotto e farai un figurone spendendo poco.

L’abbonamento a DAZN per il tifoso

Se il tuo lui è un tifoso sfegatato e non apprezza particolarmente i regali romantici, puoi sempre optare per un abbonamento a DAZN visto che purtroppo allo stadio ancora non è possibile andare per via del Covid. Potrà così vedere tutte le partite della sua squadra del cuore e di certo apprezzerà moltissimo questo tuo gesto, anche se non particolarmente romantico.