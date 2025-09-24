Protezione Civile presente alle celebrazioni regionali per Padre Pio

Si è svolta ieri pomeriggio, nella suggestiva cornice della Basilica di Collemaggio, la celebrazione in onore di San Pio da Pietrelcina, patrono delle Organizzazioni di Volontariato che operano in ambito di Protezione Civile. Un appuntamento che unisce fede, solidarietà e senso civico, alla presenza di autorità, volontari e fedeli.

Alla cerimonia ha preso parte il Direttore dell’Agenzia regionale di Protezione Civile, avvocato Maurizio Scelli, che ha voluto sottolineare l’importanza del ruolo svolto dai volontari nelle emergenze e nella quotidiana attività di prevenzione e supporto alla comunità. Numerosa la rappresentanza dell’Associazione “Madonna dell'Assunta”, con il responsabile Tommaso Bucciarelli, la responsabile della sede di Paglieta Maria Laura Rivellino, la segretaria Raffaella Bozzella e i volontari Valentina Scaccia e Davide Pica. Un segnale concreto della partecipazione delle realtà locali, sempre più protagoniste nella rete regionale di protezione e solidarietà.

La Santa Messa è stata celebrata da Sua Eminenza Monsignor Stefano De Paulis, che ha rivolto una speciale benedizione ai volontari delle Organizzazioni iscritte nell’Elenco territoriale della Regione Abruzzo. Momento suggestivo anche la benedizione dei mezzi della Colonna Mobile Regionale, schierati lungo via San Josemaría Escrivà, accanto alla Basilica, a testimonianza del legame tra spiritualità e servizio civile. La ricorrenza ha offerto così non solo l’occasione per onorare San Pio, ma anche per riaffermare il valore del volontariato quale presidio indispensabile di speranza, resilienza e vicinanza alle comunità. Enzo Dossi