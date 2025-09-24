Buoni riscontri per la raccolta di materiale scolastico per famiglie bisognose di Forza Italia Giovani a Lanciano

Si Ã¨ conclusa con successo lâ€™iniziativa di raccolta di materiale scolastico promossa da Forza Italia Giovani Abruzzo, che si Ã¨ svolta a Lanciano dal 30 agosto al 6 settembre presso la sede cittadina del movimento.
Lâ€™iniziativa - si legge in una nota - fortemente voluta dalla segretaria di Forza Italia Giovani Lanciano Maria Laura Diano, ha visto una straordinaria partecipazione da parte della comunitÃ , confermando lâ€™importanza di azioni concrete a sostegno delle famiglie in difficoltÃ .
Il materiale raccolto sarÃ infatti destinato in beneficenza alle famiglie bisognose con figli in etÃ scolastica, segnalate dal Comune di Lanciano.
Â«Ringrazio di cuore il segretario regionale di Forza Italia Giovani Abruzzo, Sebastiano Di Nunzio, per averci dato lâ€™opportunitÃ di agire concretamente sul sociale â€“ dichiara Maria Laura Diano â€“ Questo Ã¨ solo lâ€™inizio: a questa raccolta seguiranno altre iniziative con cui continueremo a dare il nostro contributo alla comunitÃ Â».
Lâ€™iniziativa conferma lâ€™impegno di Forza Italia Giovani Abruzzo nel promuovere solidarietÃ , attenzione al territorio e vicinanza alle famiglie.