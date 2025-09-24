Al via il tour del musicista frentano Matteo Cicchitti

Prende via il tour artistico musicale del noto musicista frentano Maestro Matteo Cicchitti, fondatore, direttore artistico e musicale dell'Associazione Musica Elegentia.

Cicchitti, reduce con il suo violone dai concerti marchigiani del 20 settembre ad Ancona e il 21 a Jesi, con l'Orchestra Barocca delle Marche capitanata dal noto violinista Federico Guglielmo, sarÃ impegnato in Abruzzo e nel Lazio in ben sei grandi appuntamenti di fine settembre, tra concerti e presentazione discografica con l'altro suo strumento solista, la viola da gamba.

Si parte mercoledÃ¬ 24 settembre ore 21:15 a Lanciano, con spazio ai giovani presso la Parrocchia dello Spirito Santo, Quartiere Santa Rita. Il Duo ME Collegium formato da Angelo Simone Naccari al flauto dolce e Denny Costantini all'organo, terranno insieme un concerto dal titolo monografico Mistero e Melodie Barocche con musiche di G.P. Telemann, B. Marcello, F. Couperin e D. Bigaglia.

Il concerto dei due giovani allievi del MÂ° Cicchitti verrÃ replicato giovedÃ¬ 25 settembre ore 20:45 nella fastosa location del Santuario di Maria Santissima Madre di Dio, XI sec. di Santa Maria Imbaro (Ch) in collaborazione con il Comune di Santa Maria Imbaro.

Entrambi i concerti rientrano nella 14.a edizione dell'International Festival of Baroque Music, rassegna a cura dell'Associazione Musica Elegentia di Lanciano (Ch). In occasione di questo Festival Barocco, si rende omaggio all'illustre Maestro Marco Di Bari recentemente scomparso a soli 67 anni, compositore abruzzese di straordinaria sensibilitÃ e mente illuminata della musica contemporanea. Primo maestro del MÂ° Cicchitti, ne ha saputo guidare i primi passi con dedizione, profonditÃ e visione, lasciando un'impronta indelebile nella sua formazione e carriera professionale.

VenerdÃ¬ 26 settembre ore 21:15 a Lanciano presso la Chiesa di Sant'Agostino, in concordia con l'Arcidiocesi di Lanciano-Ortona e con il patrocinio del Comune di Lanciano, il virtuoso MÂ° Matteo Cicchitti suonerÃ la sua viola da gamba in un suggestivo concerto a lume di candela dal titolo Ricercari e Canzoni con musiche di Ortiz, Hume, Hely e Bertalotti. Moderatore dell'evento, il professore frentano Angelo Iocco.

SarÃ poi la volta delle due tappe concertistiche a Roma. Domenica 28 settembre ore 19 presso la Chiesa di San Salvatore in Onda e LunedÃ¬ 29 settembre ore 20:30 presso la Sala Baldini in occasione dello storico e blasonato "Festival Musicale delle Nazioni" organizzato dai Concerti del Tempietto nel Teatro di Marcello. Matteo Cicchitti, sempre con la sua viola da gamba, delizierÃ il pubblico romano con musiche dal Rinascimento al Barocco.

MartedÃ¬ 30 settembre ore 18:30 il tour si conclude presso il Teatro Cordova di Pescara, in occasione dell'edizione Barocco e Oltre 2025, dal 6cento al 2mila, evento organizzato dalla Prof.ssa Maria Gabriella Ciaffarini dell'Associazione Sinergie d'Arte â€“ APS di Pescara e con il patrocinio del Comune di Pescara. Matteo Cicchitti esporrÃ in codesta splendida location l'ultima sua creazione musicale Ricercari e Canzoni per viola da gamba, incisa dalla prestigiosa casa discografica olandese Challenge Classics , label molto selettiva con una produzione di soli 25 cd l'anno. Tra l'altro, incidono presso codesta etichetta, i famosi musicisti Ton Koopman e Sigiswald Kuijken. Il maestro Cicchitti eseguirÃ alcuni brani tratti dal CD. Moderatore della serata il MÂ° Massimo Salcito, docente titolare dei corsi di Clavicembalo e Tastiere Storiche al Conservatorio di Musica "L. D'Annunzio" di Pescara.

Â«Concludendo â€“ spiega il maestro Cicchitti â€“ si avvia un vero e proprio tour di iniziazione autunnale ove citando il grande Arthur Schopenhauer, la musica permette di "decifrare il volto oscuro e indecifrabile della realtÃ " e di "sottrarsi alla feroce tirannia" della VolontÃ , essendo la massima espressione e il nucleo di tutte le Idee e le formeÂ».

MATTEO CICCHITTI - Contrabbassista, violonista, gambista e didatta, studioso della pratica esecutiva storica per il repertorio del XVI, XVII e XVIII secolo. Affianca alla attivitÃ di strumentista quella di concertatore e direttore.

Ha conseguito, con il massimo dei voti, titoli accademici e specializzazioni di alto perfezionamento in Conservatori ed Istituzioni Superiori Musicali, in Italia e all'estero, sotto la guida di celebri maestri: P. Montero, R. Sensi, L. Schumacher, G. De Frenza, W. Casali, W. GÃ¼ttler, M. Decimo, M. Di Bari, U. Nastrucci, P. Veleno, N. Conci, S. Montanari, S. Genuini e F.N. Lara.

Svolge intensa attivitÃ concertistica collaborando con varie orchestre ed ensemble: Alessandro Stradella Consort, Europa Galante, Accademia d'Arcadia, Musica Antiqua Latina, Quartetto Vanvitelli, ArParla Plus, I Solisti Ambrosiani, L'Archicembalo, Orchestra Barocca delle Marche, Coro della Fondazione Guido d'Arezzo, Musica Elegentia di cui egli stesso Ã¨ fondatore e direttore.

Ãˆ invitato in importanti rassegne concertistiche barocche internazionali, dall'Italia alla Francia, dall'Austria alla Polonia, dalla Spagna al Messico, collaborando con nomi importanti da Montanari a Biondi, da Velardi a Rossi LÃ¼rig, Dantcheva, Frigato, Invernizzi, Kunde e tanti altri, esibendosi in teatri e sale internazionali di grande prestigio, fra cui: Palau de la Musica di Valencia, Philharmonic Concert Hall di Varsavia, Auditorium Baluarte di Pamplona, Casa Museo LÃ³pez Portillo di Guadalajara, Abbaye Saint-Pierre di Vertheuil, Basilica Palladiana di Vicenza, Aula Magna Collegio Ghislieri di Pavia, Pinacoteca Nazionale di Ferrara, Aula Paolo VI di CittÃ del Vaticano, Reggia di Caserta, Teatro Fraschini di Pavia, Teatro della Pergola di Firenze e altri.

Ha inciso per numerose case - Sony Deutsche Harmonia Mundi, Brilliant Classics, Dynamic Records, Neuma Edizioni, Urania Records, Casa Editrice Tinari, Arcana Records, ME Operae, Tactus Records e Challenge Classics - ed Ã¨ stato ospite in numerose dirette, radiofoniche e televisive: Radio Classica, Rai Radio 3, Radio Svizzera Italiana, Radio Vaticana, Radio Mozart Italia, Ckrl 89,1 Continuo QuÃ©bec, Rai1, Rai3, TV Koper-Capodistria e Sky Classica.

Docente di ruolo di Musica presso la Scuola Statale Secondaria di I grado I.C. "Don Milani" di Lanciano (Ch), in piÃ¹ Ã¨ attivo come docente in corsi strumentali e di musica da camera che si volgono particolarmente alla prassi degli strumenti antichi. Attualmente Ã¨ cultore della materia nel Corso di laurea in Lettere e Filologia, linguistica e tradizione letterarie Dipartimento di Lettere, Arti e Scienze sociali con l'insegnamento di Storia della musica moderna e contemporanea e di Drammaturgia musicale SSD: PEMM-01/C (ex L-ART/07) presso l'UniversitÃ degli Studi G. D'Annunzio di Chieti.