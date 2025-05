A Monte Pallano Giornata mondiale della biodiversitÃ  con Legambiente e l'Istituto Ciampoli-Spaventa

Una mattinata dedicata alla scoperta della biodiversità su Monte Pallano per gli alunni e i docenti delle classi prime della scuola secondaria di secondo grado dell'istituto omnicomprensivo Ciampoli Spaventa di Atessa. Così i giovanissimi studenti, accompagnati dai volontari di Legambiente, hanno celebrato la giornata mondiale della biodiversità, Natura day.

Un'iniziativa che ricorda come la natura rappresenti il più efficace meccanismo di regolazione climatica e il più potente sistema di stoccaggio della CO2. E che, per mitigare i rischi per la biodiversità, è necessario incrementare la resilienza degli ecosistemi attraverso l'approccio "One Health", che riconosce come la salute del pianeta sia indissolubilmente legata al benessere di tutti i suoi abitanti. Per l'Italia, contrastare il declino della biodiversità deve costituire un impegno costante e urgente, perseguito tramite soluzioni basate sulla natura. Queste includono il potenziamento della connettività e della resilienza degli ecosistemi marini e terrestri, la riduzione del consumo di suolo e il controllo delle specie alloctone invasive. È indispensabile sviluppare piani di gestione della biodiversità integrati con strategie di adattamento ai cambiamenti climatici per gli ecosistemi, affiancati da un sistema di monitoraggio efficace e trasparente.

Il luogo che ha ospitato l'evento di oggi è l'Area SIC di Monte Pallano e Lecceta d'Isca d'Archi, che si estende su 3.270 ha, è parte della Rete Natura 2000 ed ha una straordinaria ricchezza in diversità e in ambienti. È uno scrigno di biodiversità grazie agli elementi floristici e vegetazionali presenti e alla varietà di fauna, dagli insetti agli anfibi, ai grandi mammiferi e ai rapaci, la cui presenza è attestata tra boschi, laghi e praterie.

Per Rebecca Virtù, presidente del Circolo Legambiente Geo APS: "Se da un lato è fondamentale l'importanza di governi e decisori nel confermare gli impegni per gli obiettivi globali che riguardano la strategia per la Biodiversità al 2030 dall'altro è fondamentale a livello locale il coinvolgimento delle comunità e dei cittadini nei processi decisionali e nella gestione delle risorse naturali. Come Legambiente, in sintonia con le istituzioni scolastiche e con le amministrazioni locali, abbiamo coinvolto i giovanissimi per celebrare questa giornata perché è fondamentale diffondere l'informazione e la conoscenza per contrastare le fake news su temi che polarizzano l'opinione pubblica, come la coesistenza con i grandi carnivori."

L'iniziativa di oggi rientra nel progetto Cantieri di Comunità, finanziato dalla Regione Abruzzo, nell'ambito dell'Avviso pubblico per il finanziamento di iniziative e progetti di rilevanza regionale promossi da Organizzazioni di Volontariato, Associazioni Di Promozione Sociale e Fondazioni del Terzo Settore per la realizzazione di attività di interesse generale di cui all'art. 5 del codice del terzo settore e D.M. 141/2022 Risorse ADP 2022 – 2024 – Annualità 2024. Il progetto, promosso dal Circolo Legambiente Geo APS, Circolo Legambiente Green Lake APS, Il Melograno APS e Agesci gruppo Scout Atessa 1 APS, ha il sostegno dei Comuni di Atessa, Altino, Archi, Bomba, Casoli, Colledimezzo, Paglieta, Perano, Tornareccio e le iniziative si svolgeranno in tutti i territori dei comuni coinvolti durante il 2025.