Grandissima partecipazione al Trofeo "Città del Miele"

Grande avvenimento podistico, organizzazione al top e folta partecipazione di atleti di tutte le età: in questa maniera è calato il sipario sulla dodicesima edizione del Trofeo Città del Miele a Tornareccio.

Gli adulti si sono cimentati nella gara competitiva di 11 chilometri e nella versione non competitiva di 5 chilometri, mentre i bambini e i ragazzi sotto i 16 anni hanno animato le gare a loro riservate e disputate su brevi distanze.

L’evento ha registrato un vero e proprio record di partecipazione (oltre 350 al via), soddisfacendo pienamente l’Asd Pallano Outdoor, egregiamente guidata dal presidente Pasquale Iannone che ha potuto contare sulla preziosa collaborazione dell’amministrazione comunale, dell’Associazione Monte Pallano e dell’Asd Vini Fantini per la supervisione tecnica delle gare giovanili.

Questa manifestazione podistica ha posto il miele, prodotto simbolo del territorio, al centro dell’evento, arricchendolo ulteriormente con la partecipazione del gruppo di podisti belgi Run Liege. Questi ultimi hanno contribuito a rinsaldare il gemellaggio con l’ASD Pallano Outdoor che ricambierà l’invito ricevuto dai colleghi belgi con una trasferta a Bruxelles il prossimo 25 maggio

Sul lato agonistico è stato Francesco D’Agostino (GP Parco Alpi Apuane) a prendersi la scena trionfando nella gara maschile coprendo la distanza di 11 chilometri in 39’36” lasciando al secondo posto il pluridecorato maratoneta Alberico Di Cecco (Asd Vini Fantini) e al terzo Giampiero Carosella (Free Runners Isernia).

Al femminile trionfo di Sara Di Prinzio della Runners Chieti che ha impiegato 46’41”, dietro di lei Annalisa Fitti (Podistica San Salvo) e Daniela Romilio (Asd Vini Fantini).

Oltre a tracciare un bilancio più che positivo, tutta l’ASD Pallano Outdoor rivolge un sentito ringraziamento a tutti coloro che hanno reso possibile il successo dell’iniziativa: “Non vediamo l’ora di rivedervi nel 2026 per scrivere un nuovo capitolo di questa bellissima storia. Un grazie enorme a ogni podista, piccolo e grande, che ha colorato le strade di Tornareccio con energia e passione. Vedere tanti atleti e bambini correre con il sorriso è stata la più grande ricompensa. Fondamentale, come sempre, il sostegno dell’amministrazione comunale di Tornareccio, il calore della cittadinanza, la collaborazione con l'Associazione Monte Pallano, la fiducia degli sponsor e l’instancabile lavoro dello nostro staff Pallano Outdoor, vero motore di tutta l’organizzazione”.