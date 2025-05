Vice Prefetti Aggiunti, ecco il giuramento

In data 20 maggio, dinanzi al Prefetto Gaetano Cupello, hanno prestato giuramento i due nuovi Vice Prefetti Aggiunti, Davide Piancone e Nicola Ciarcia, recentemente entrati in servizio presso la Prefettura di Chieti.

Il dott. Piancone ha assunto la dirigenza dell’Area III, competente in materia di sistema sanzionatorio amministrativo, affari legali, contenzioso e rappresentanza in giudizio.

Il dott. Ciarcia dirige invece l’Area IV, dedicata alla tutela dei diritti civili, cittadinanza e immigrazione.

Durante la cerimonia, i dirigenti hanno pronunciato solennemente la formula di rito, alla presenza di due testimoni ciascuno, impegnandosi ad essere fedeli alla Repubblica, a osservare lealmente la Costituzione e le leggi dello Stato, e ad adempiere con disciplina e onore ai doveri d’ufficio, nell’interesse esclusivo dell’Amministrazione e per il bene pubblico.

Nel rivolgere le proprie congratulazioni ai due dirigenti, il Prefetto Cupello ha sottolineato come l’esercizio delle funzioni pubbliche debba costantemente ispirarsi a solidi principi etici e a un autentico senso di giustizia. Ha evidenziato che l’etica pubblica non è solo un riferimento ideale, ma uno strumento concreto per orientare le scelte quotidiane e affrontare con lucidità e responsabilità anche le situazioni più complesse.