"Attese Sospese", mostra di Gianluca Motto a Lanciano

A Lanciano presso la Galleria La Nuova Forma arriva “Attese Sospese”, mostra personale di Gianluca Motto.

L’inaugurazione si terrà sabato 23 novembre alle ore 18.00 alla presenza dell’artista

Nella galleria La Nuova Forma fino al 7 dicembre saranno esposti 25 dipinti ad olio con i soggetti più noti della recente produzione dell’artista.

Patrizia Testa, proprietaria della galleria lancianese e curatrice della mostra, illustra la scelta espositiva incentrata sulla tematica di mongolfiere e farfalle, sottolineando come in questi tempi incerti esse rappresentino un invito per l’osservatore a lasciarsi trasportare dalla voglia di bellezza e leggerezza.

Nelle tele di Motto vediamo infatti volteggiare colorate mongolfiere, prive di zavorre e libere di lasciarsi condurre dai venti alla ricerca di un altrove, assecondando l’aspirazione dell’uomo verso l’infinito.

L’artista ha inoltre voluto omaggiare il territorio frentano realizzando, in esclusiva per la galleria La Nuova Forma, delle opere in cui lascia librare le sue mongolfiere su alcuni dei luoghi più amati della città di Lanciano; l’artista trasforma Piazza Plebiscito e Corso Trento e Trieste in punti di vista ideali per esplorazioni immaginarie.

Il volo energico delle mongolfiere accompagna, nel percorso espositivo, opere in cui protagonista è invece il volo leggiadro e delicato delle farfalle. La farfalla, simbolo di transitorietà e caducità, guida il pittore verso una riflessione sulla ricerca di bellezza e sulla sua natura preziosa ed effimera. Motto, con la sua pittura, ci ricorda che tutto muta rapidamente e che quello che appare è già diventato altro, in una trasfigurazione continua ed inarrestabile. La ricerca dell’artista infatti si concentra sulla rappresentazione di un’istantanea in cui cristallizzare un battito d’ali, in cui imporre alla vista il momento di massimo splendore del volo della farfalla. Questa visione è però dissimulata dall’estrema libertà nell’uso del colore che, incurante dei limiti della forma, si spinge all’estremo della sua dissoluzione, attraverso una pennellata energica, dinamica e mutevole.

Gianluca Motto, nato a La Spezia nel 1965, ha tenuto personali e collettive in tutta Italia e ha conseguito significativi riconoscimenti: tra i più recenti, si segnala il premio ricevuto alla Biennale di Genova 2015.

La mostra Attese Sospese rimarrà aperta fino al 7 dicembre 2024, tutti i giorni, dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 17.00 alle 20.00. Festivi su appuntamento.

Info: 329.2915145; info@lanuovaforma.it; www.lanuovaforma.it