In Abruzzo in arrivo più di 70 nuovi agenti di Polizia

"In arrivo rinforzi per garantire maggiore sicurezza sul territorio delle nostre quattro province abruzzesi. Voglio ringraziare l'amico e collega, Nicola Molteni, sottosegretario all'Interno, con il quale da anni lavoriamo insieme per migliorare la sicurezza in Abruzzo, un territorio che lui conosce bene avendolo visitato più volte in questi anni".

Così in una nota il sottosegretario all'agricoltura, alla sovranità alimentare e alle foreste, l'aquilano Luigi D'Eramo, della Lega, commentando il prossimo Piano di Assegnazione di agenti della polizia alle questure italiane.

"All'Aquila - continua D'Eramo - sono in arrivo 21 agenti, 19 a Chieti, 22 a Pescara e 12 a Teramo. Da dicembre più di 70 agenti di polizia in più in Abruzzo grazie al ministro Piantedosi e al sottosegretario Molteni”.

(Ansa Abruzzo)