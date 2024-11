Fidal Abruzzo, Massimo Pompei confermato presidente

Massimo Pompei è stato confermato per il secondo mandato consecutivo alla presidenza della sezione abruzzese della Fidal-Federazione Italiana Atletica Leggera. Si è svolta, nella Sala Consiliare del Comune di Pescara, l’assemblea ordinaria per l’elezione del presidente, dei 6 consiglieri e del revisore dei conti del Comitato Regionale Fidal Abruzzo. Pompei, 53 anni di Teramo, è stato eletto quasi all’unanimità con il 90,5% dei voti espressi dall’assemblea. Gli altri due candidati, l’aquilano Gianni Lolli e il pescarese Rocco Maria Di Crescenzo, hanno riportato rispettivamente l’1,84% e l’1,19%.

Confermato quasi in blocco anche il Consiglio, con l’unico nuovo ingresso del pescarese Donato Chiavatti, che ha riportato il maggior numero di preferenze con 696 voti. In precedenza, c’era al suo posto Claudio Ruffilli, a sua volta subentrato a Umberto Tuffanelli, nel frattempo deceduto. Gli altri consiglieri rieletti sono Maurizio Salvi (Teramo) con voti 640, Pietro Nardone (Pescara) 620, Mauro Trubiano (Pescara) 605, Adalberta Chiodi (Giulianova) 578, Annelies Knoll (Sulmona) 567. Non eletti Raffaella Preziuso (Teramo) 387, Gianfranco Puddu (Chieti) 235, Claudio David (Pescara) 111. Revisore dei Conti è stato eletto Antonio Bucciarelli.

Nell’assemblea, presieduta dal consigliere nazionale Simone Rocchetti, coadiuvato dal segretario nazionale Alessandro Londi, erano rappresentate 41 società delle 60 aventi diritto al voto. Nel suo breve intervento a caldo, dopo l’elezione, Pompei ha dichiarato: “Un’elezione non è mai scontata. Questi numeri mi rendono orgoglioso e mi spingono a lavorare di più e meglio per l’atletica abruzzese”.