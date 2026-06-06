Partecipa a Lanciano News

Sei giÃ  registrato? Accedi

Password dimenticata? Recuperala

Non sei registrato?

Registrati con e-mail
Informativa Privacy Politica Editoriale
Termini e Condizioni

"Mettiti il kilt e balla", a Pizzoferrato il primo 'Scottish Festival', riconosciuto dalla Royal Scottish Country Dance Society

redazione
Appuntamenti
Condividi su:

Un fine settimana all'insegna della tradizione, della musica e dell'incontro tra culture. Sabato 6 e domenica 7 giugno il borgo montano di Pizzoferrato ospiterÃ  la prima edizione dello Scottish Festival, manifestazione dedicata alla cultura scozzese e alle sue espressioni artistiche ed enogastronomiche.

Lâ€™iniziativa rappresenta una novitÃ  nel panorama regionale, essendo il primo festival del genere in Abruzzo ad essere ufficialmente riconosciuto e affiliato alla Royal Scottish Country Dance Society (RSCDS), storica organizzazione internazionale che promuove e tutela le danze tradizionali scozzesi nel mondo.

Per due giorni le strade e le piazze del centro saranno animate da spettacoli itineranti, workshop, concerti e momenti di approfondimento culturale, offrendo ai visitatori un'autentica immersione nelle atmosfere delle Highlands senza lasciare l'Appennino abruzzese.

Accanto agli appuntamenti artistici, il festival proporrÃ  stand gastronomici con specialitÃ  scozzesi e prodotti tipici abruzzesi, degustazioni di whisky e birre artigianali, esposizioni di artigianato tematico e spazi dedicati alla promozione delle tradizioni celtiche.

Il programma prenderÃ  il via nel pomeriggio di sabato 6 giugno con la cerimonia inaugurale prevista alle ore 16. Seguiranno laboratori dedicati alle cornamuse e ai tamburi scozzesi, workshop di danza tradizionale aperti a tutti e, in serata, il concerto della City of Rome Pipe Band, realtÃ  nota nel panorama italiano della musica scozzese. La giornata si concluderÃ  con musica e balli tradizionali.

Domenica 7 giugno il festival entrerÃ  nel vivo giÃ  dalle prime ore del mattino con la partecipazione della "Fattoria dell'Ardamica" a cura di MajExperience e con la sfilata inaugurale che attraverserÃ  il borgo. Tra gli appuntamenti piÃ¹ significativi figurano l'omaggio al Maggiore Lionel Wigram presso la Torre di Pizzoferrato e il tributo al poeta nazionale scozzese Robert Burns.

Condividi su:

Seguici su Facebook