Finali regionali di 'ConoscereXCrescere', giovani calciatori protagonisti

Le migliori realtà abruzzesi dell’Under 13 Calcio a 9 e Calcio a 5 si ritroveranno domenica 7 giugno a Celano, con inizio alle ore 10.00, per le finali regionali di ConoscereXCrescere, il progetto promosso dalla LND Abruzzo, in collaborazione con l’AIA Abruzzo, che unisce attività sportiva e formazione, mettendo al centro la crescita dei giovani calciatori dentro e fuori dal campo.

I campi Paris e Baruffa e il Palazzetto dello Sport ospiteranno una giornata che vedrà protagoniste le ragazze e i ragazzi delle sei squadre qualificate al termine delle fasi provinciali.

Per la provincia dell’Aquila si sono qualificate Academy L’Aquila Calcio e Olympia Ovidiana; per Chieti Casolana e PGS Vigor Don Bosco; per Pescara Cantera Adriatica FC e Durini Pescara 1989; per Teramo F.C. Gaetano Bonolis e Giallorossi Giulianova.

Il progetto ConoscereXCrescere rappresenta uno dei percorsi educativi più significativi della stagione giovanile del calcio abruzzese. Attraverso momenti di confronto, approfondimento e attività sportive, l’iniziativa promuove la conoscenza del regolamento, il rispetto dei ruoli e dei valori che accompagnano il gioco del calcio grazie alla collaborazione tra il mondo delle società e quello arbitrale.

Nel pomeriggio, dalle 14.15 alle 14.50, spazio alla tavola rotonda “Allenati, Studia, Sogna”: un confronto tra i giovanissimi atleti e tre giovani abruzzesi che con successo stanno portando avanti la propria passione per il calcio dentro e fuori i confini dell’Abruzzo. Con tre testimonial - l’arbitro di Serie C Giorgio Di Cicco, il capitano della Rappresentativa regionale Under 17 e calciatore della Renato Curi Angolana Samuele Reali e il calcettista del Sulmona Futsal Christian Marcantonio - si rifletterà sull’importanza di conciliare sport, scuola e crescita personale.

A chiudere la manifestazione saranno le finali regionali e la cerimonia di premiazione, che assegnerà il titolo alle società vincitrici dell’edizione 2026 di ConoscereXCrescere.