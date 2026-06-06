Mountain BikeNOVA Eroica Gran Sasso, evento internazionale nel cuore dell’Abruzzo selvaggio

NOVA Eroica Gran Sasso si prepara a vivere sabato 6 giugno la sua quinta edizione a Castel del Monte, confermandosi come evento di spicco nel panorama del cicloturismo internazionale in Abruzzo. Sotto la regia organizzativa del sodalizio Abruzzo Punto Bike Asd, sarà un grande fine settimana dedicato alle due ruote, dove pedalare senza fretta e godere delle bellezze del territorio abruzzese più autentico e selvaggio.

La manifestazione si distingue per una forte presenza straniera, con ciclisti provenienti da Germania e Inghilterra, oltre a una nutrita rappresentanza di appassionati da Stati Uniti, Canada e persino Australia. Tra i partecipanti spicca il vicepresidente del Parlamento Europeo, il lettone Roberts Zīle, rimasto affascinato dal territorio e dal Gran Sasso durante recenti sopralluoghi.

Al momento, l’evento sta facendo registrare numeri straordinari: già raggiunti i 500 iscritti, con la concreta previsione di superare ampiamente questa cifra, a testimonianza del forte richiamo turistico esercitato sul territorio.

I borghi del Parco del Gran Sasso raccontano luoghi ricchi di storia: Castel del Monte, Castelvecchio Calvisio, Barisciano, Calascio con la sua Rocca, Santo Stefano di Sessanio, fino alla maestosa piana di Campo Imperatore e agli oltre duemila metri della cima Pantani. Tutte località attraversate dalle quattro opzioni di percorso. Si parte da “Terre della Baronia e Campo Imperatore”, 137 chilometri riservati esclusivamente alle bici gravel con due tratti cronometrati; a seguire il “Giro del Gran Sasso” di 92 chilometri, ideale per le bici da strada; quindi il “Giro dei 5 Borghi e piana di Campo Imperatore”, 84 chilometri per gravel con una prova cronometrata; e infine il tracciato più breve di 60 chilometri denominato “Giro della Rocca di Calascio”. I quattro percorsi hanno in comune la partenza da Castel del Monte alle ore 9:00.

Lo spirito della manifestazione è profondamente legato all’ospitalità abruzzese, con l’obiettivo di accogliere i ciclisti da ogni parte del mondo offrendo intrattenimento musicale e ristori a chilometro zero (Castelvecchio Calvisio, Calascino Cafè a Calascio, Barisciano, Campo Imperatore e Lago Racollo con gli arrosticini). Pur nascendo nel mondo gravel, NOVA Eroica ha scelto di tenere il passo con i tempi aprendo la partecipazione anche alle e-bike, abbracciando un mercato in forte espansione e trasformando l’evento in un vero e proprio festival della bicicletta, aperto a chiunque abbia voglia di divertirsi.

La manifestazione si articolerà in un weekend ricco di eventi collaterali, che culminerà la mattina di domenica 7 con la prima edizione di “Eroica in canoa” lungo le acque cristalline del fiume Tirino, a Capestrano.

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