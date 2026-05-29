Pellegrinaggio Mariano Pollutri-Casalbordino, fede e tradizione per i 450 anni dell’Apparizione

Sabato 30 maggio si rinnova uno degli appuntamenti religiosi più sentiti del territorio vastese: il Pellegrinaggio Mariano da Pollutri a Casalbordino, organizzato in occasione dei 450 anni dell’apparizione della Madonna dei Miracoli. I pellegrini partiranno alle ore 17 da Pollutri per raggiungere il Santuario della Madonna dei Miracoli, luogo simbolo della devozione mariana abruzzese.

L’edizione 2026 assume un significato particolare, presieduta dall’arcivescovo della Diocesi di Chieti-Vasto, Mons. Bruno Forte, che guiderà il cammino di fede accompagnato dal priore della Basilica Paolo Lemme , dal parroco di Pollutri Don Andrea Manzone e da numerosi sacerdoti del territorio.

Lo slogan scelto per quest’anno, “Maria Mater Divinae Gratiae”, richiama il ruolo della Vergine come madre della grazia divina e punto di riferimento spirituale per migliaia di fedeli.

Attesa anche la partecipazione delle istituzioni locali. Saranno presenti il sindaco di Casalbordino, Filippo Marinucci, il sindaco di Pollutri, Luigi Gizzarelli, insieme ad altri amministratori del comprensorio che prenderanno parte al pellegrinaggio. Numerosi le associazioni di volontariato che saranno presenti.

Fondamentale il supporto organizzativo garantito dalla Protezione Civile “Madonna dell’Assunta” e dai numerosi volontari impegnati nella sicurezza e nella logistica lungo il percorso. Al termine del pellegrinaggio, davanti alla Basilica della Madonna dei Miracoli, sarà celebrata la Santa Messa solenne, momento conclusivo di una giornata che unirà spiritualità, tradizione e partecipazione popolare.