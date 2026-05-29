Fondi per impianti e arredi destinati alla nuova mensa dell'Alberghiero 'Marchitelli' di Villa Santa Maria

Con il decreto n. 86 il presidente della Provincia di Chieti Francesco Menna ha approvato il progetto relativo alla realizzazione di un impianto di aspirazione lavaggio e all’acquisto di una fornitura di attrezzature ed elettrodomestici per la nuova mensa dell’Ipssar “G. Marchitelli” di Villa Santa Maria, per un importo di 170.000 euro.

L’intervento è inserito nel Programma triennale degli acquisti di forniture e servizi 2026/2028 (annualità 2026) ed è stato aggiornato da ultimo con delibera del Consiglio provinciale n. 3 del 24 febbraio scorso. Il progetto esecutivo della nuova mensa dell’Ipssar “G. Marchitelli” è stato finanziato con 1.750.000 euro dall’Unione Europea con fondi PNRR.

Lo spazio verrà intitolato allo chef Nicola Donatelli, figura di spicco della ristorazione nazionale formatasi proprio a Villa Santa Maria.

L’intervento oggetto del decreto riguarda la fornitura e l’installazione dell’arredo, delle cappe e del relativo impianto di aspirazione della zona lavaggio nella nuova mensa. Al piano terra la zona dispensa sarà dotata di scaffali e celle frigorifero. La zona cucina sarà divisa in: area per la preparazione delle verdure dotata di tavoli, lavatoio e pattumiera; area preparazione piatti freddi con tavolo con vasca, affettatrice e frigoriferi; area preparazione pesce con tavolo con vasca, tavolo e pattumiera inox; area preparazione carni con tavoli, lavatoio, armadio, affettatrice e pattumiera inox; area cucina con tavolo armadiato, cuoci pasta, cucina a gas, piastra e cappa; la zona lavaggio dotata di vasca lava pentole, lavaoggetti, armadio e tavolo. Al piano primo la zona lavaggio stoviglie sarà dotata di tavoli per entrata e uscita stoviglie e lavastoviglie; la zona self-service sarà dotata di tavoli freddo, caldo e neutro per l’esposizione del cibo, cassa, lavatoio e carrelli portavassoi. Oltre alla fornitura dei suddetti arredi, il progetto prevede la loro installazione e la realizzazione dei collegamenti idrici, elettrici, areazione, ventilazione, dei fori e quanto occorre per il loro funzionamento. Impianto aspirazione cappe: al piano terra, il forno che si trova nella zona cucina e il lavaggio pentole che si trova nella zona lavaggio, e il lavaggio al piano primo, saranno dotati di estrattore cassonato da 1200 metri cubi/ora, e di tubi di acciaio inox con diametro di 200 mm per lo scarico a parete.

I lavori di costruzione della nuova mensa scolastica sono in fase di ultimazione e, a seguito del collaudo delle opere, si procederà alla riconsegna del compendio immobiliare per l'avvio delle attività nell’anno scolastico 2026/2027. Ai fini dell'effettiva entrata in funzione dei locali, si rende necessario procedere tempestivamente all'acquisizione delle dotazioni strumentali, delle attrezzature professionali da cucina e degli arredi per la sala refezione, necessari a rendere la struttura pienamente operativa e rispondente alle norme igienico-sanitarie vigenti

Considerata la comprovata competenza tecnica ed esperienza maturata dalla scuola di Villa Santa Maria nella gestione di servizi analoghi, la Provincia si è impegnata a trasferire alla stessa fondi per complessivi 170.000 euro per procedere all’espletamento della procedura di gara per l’affidamento della fornitura degli arredi. Con decreto n. 85 del 20 maggio scorso è stato approvato lo schema di convenzione tra la Provincia e l’Ipssar “G. Marchitelli”, finalizzato a disciplinare l’erogazione della somma.

“Con questo decreto – spiega Arturo Scopino, consigliere delegato all’edilizia dell’istituto dei cuochi – completiamo la dotazione per questa scuola di eccellenza, che da settembre potrà utilizzare le nuove strumentazioni. Il prossimo obiettivo sarà l’acquisto di immobili finalizzati alla realizzazione di nuovi spazi per l’Ipssar “G. Marchitelli”.