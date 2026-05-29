Scuola e comunità unite nel ricordo: celebrata a Bucchianico la nuova edizione del Premio "Romilde Luisella Santoferrara"

Si è svolta presso la palestra dell’Istituto Comprensivo di Bucchianico la solenne cerimonia di premiazione della borsa di studio intitolata alla memoria della prof.ssa Romilde Luisella Santoferrara, indimenticata docente di Matematica e Scienze che ha guidato intere generazioni di studenti all'impegno civile e all'amore per la conoscenza.

L’evento, che consolida una tradizione densa di valori etici e pedagogici avviata in stretta sinergia con la Società Operaia di Mutuo Soccorso, ha visto la partecipazione attiva della comunità scolastica, delle famiglie e dei cittadini, riuniti in un luogo dall’alto valore simbolico: la palestra sorge infatti laddove un tempo si sviluppava il “Giardino della Pace”, originariamente ideato e curato proprio dalla professoressa Santoferrara per educare i giovani alla convivenza armonica e alla responsabilità civile. A rappresentare l’amministrazione comunale era presente la consigliera Rosella Genovese, che ha portato il saluto istituzionale dell’ente rimarcando il valore del premio per l'intero territorio.

Quest'anno, l'assegnazione dei riconoscimenti dedicati agli alunni della Scuola Secondaria di Primo Grado ha seguito criteri di selezione ulteriormente arricchiti rispetto al passato. Ai tradizionali e rigorosi parametri basati sul profitto scolastico eccellente, sulla condotta specchiata e sulle doti di spiccata empatia, inclusione e solidarietà verso i compagni di classe, l'Istituto ha scelto di integrare una valutazione formale relativa alla partecipazione attiva e propositiva ai progetti curriculari ed extracurriculari. Un’innovazione volta a valorizzare l’approccio olistico dello studente, premiando lo spirito d'iniziativa, la cittadinanza attiva e l’attaccamento alla vita della comunità scolastica nel suo complesso.

Nel corso della cerimonia, la Dirigente Scolastica, prof.ssa Livia Tammaro, ha espresso parole di profondo orgoglio, ampliando la riflessione sul ruolo della memoria attiva nella scuola:

«Questa giornata rappresenta il cuore pulsante della nostra missione educativa. Ricordare una figura straordinaria come la professoressa Santoferrara non significa semplicemente onorare il passato, ma tracciare una rotta valoriale chiara per il futuro dei nostri ragazzi. Romilde Luisella Santoferrara ha dimostrato concretamente come la scuola debba farsi promotrice di una cultura dell'inclusione, del merito e della responsabilità civica. Quest'anno abbiamo voluto che il premio rispecchiasse in modo ancora più fedele questa visione, inserendo tra i criteri il coinvolgimento attivo nei progetti d'istituto: la scuola non si esaurisce tra i banchi, ma vive nell'entusiasmo di chi la abita oltre l'orario delle lezioni, sperimentando laboratori, attività culturali e percorsi di crescita condivisi.

Il nostro istituto è una comunità di anime, e quest'oggi il nostro pensiero più profondo si volge alla classe 2A e alla famiglia della piccola Maria Di Tullio. Il legame che unisce il dolore della perdita alla bellezza del ricordo è ciò che ci rende autenticamente umani. Premiare la sua classe e stringerci attorno alla sua famiglia, così come a quella della professoressa Santoferrara, significa riaffermare che nessuno cammina da solo in questo cammino. La memoria è il tessuto connettivo che tiene unito il nostro territorio, e la borsa di studio è lo strumento fondamentale con cui trasformiamo il ricordo in energia generativa per le nuove generazioni».

Il momento di massima e palpabile commozione si è consumato con l'assegnazione del premio speciale alla classe 2A, quella frequentata dalla piccola Maria Di Tullio, prematuramente scomparsa a soli 10 anni dopo aver vinto, con profondo merito, la primissima edizione del premio. La scuola ha voluto stringersi in un ideale, lunghissimo abbraccio attorno ai suoi compagni di classe e alla famiglia Di Tullio, a cui è stato consegnato un riconoscimento speciale a testimonianza di un affetto e di una presenza che il tempo non potrà scalfire. Un ulteriore, solenne tributo d'onore e gratitudine è stato riservato alla famiglia della stessa professoressa Santoferrara, custode di un'eredità morale che continua a germogliare nelle aule di Bucchianico.

Di seguito si riportano i nomi degli alunni della Scuola Secondaria di Primo Grado che si sono distinti per profitto, condotta e partecipazione progettuale, ricevendo l'ambita borsa di studio (sotto forma di buoni spendibili in libri e materiale didattico sul territorio, grazie alla generosità degli sponsor locali):

Federica Perrucci

Nicoletta Santarelli

Amalia Volpe

Aurora Di Nardo

Michelle Bascelli

Agata Maria De Leonardis

La cerimonia, scandita da toccanti intermezzi musicali e letture dedicate ai temi della pace, della solidarietà e della responsabilità sociale preparate dagli studenti, si è conclusa tra gli applausi calorosi dei presenti, a conferma del fatto che il premio "Romilde Luisella Santoferrara" non è soltanto una celebrazione delle eccellenze scolastiche, ma un vero e proprio pilastro identitario per l'intera comunità di Bucchianico.