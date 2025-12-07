Torna la Rassegna concertistica "Armonie d'Autunno e d'Inverno â€“ La Stagione dei Classici"

L'Associazione Ancestral Chamber Music APS ETS presenta la II edizione della rassegna "Armonie d'Autunno e d'Inverno â€“ La Stagione dei Classici", un ricco cartellone di eventi che coinvolgerÃ numerosi Comuni e Pro Loco dell'Abruzzo, con San Giovanni Teatino come Comune capofila.
Un percorso musicale diffuso, tra concerti, spettacoli, tradizione e innovazione.
Dal 17 dicembre al 4 gennaio, la rassegna prosegue con un'entusiasmante tournÃ©e regionale: il Christmas Rock by Vocalist, un percorso musicale che attraverserÃ vari Comuni dell'Abruzzo.
Un programma moderno e coinvolgente che propone:
- tradizionali canti di Natale italiani e internazionali,
- celebri brani Disney,
- arrangiamenti pop-rock energici e accattivanti dei Vocalist ACM;
- selezioni da musical internazionali;
- repertori classici sacri e contemporanei.
I Direttori saranno i Maestri Marco Vignali ed Emanuele Rosa.
Un evento itinerante
Un evento itinerante pensato per portare la magia e l'atmosfera delle festivitÃ nelle piazze, nelle chiese e negli spazi culturali della regione.
Il cartellone offre quindi musica per tutte le etÃ .
Protagonisti musicali saranno l'ACM Live Orchestra e diverse vocalist,
dirette dai Maestri Marco Vignali ed Emanuele Rosa.
Di seguito la dichiarazione del Presidente Angelo Centofanti e della Direttrice Artistica Maria Chiara Papale.
Dichiarazione del Presidente Angelo Centofanti e della Direttrice Artistica Maria Chiara Papale
"Siamo profondamente felici e orgogliosi di presentare la seconda edizione della rassegna Armonie d'Autunno e d'Inverno â€“ La Stagione dei Classici. Questo cartellone rappresenta il risultato di un lavoro intenso, condiviso e appassionato, che unisce tradizione e innovazione in un percorso musicale diffuso sul territorio abruzzese.
La nostra missione Ã¨ portare la musica tra le persone, nelle piazze, nelle chiese e negli spazi culturali dei Comuni che hanno scelto di essere con noi in questa avventura. Vedere crescere la partecipazione, l'interesse e l'entusiasmo del pubblico ci conferma che stiamo costruendo qualcosa di significativo per la comunitÃ .
Ringraziamo tutti i musicisti, i Vocalist ACM, i Maestri Marco Vignali ed Emanuele Rosa, le Pro Loco e le amministrazioni comunali che hanno creduto nel progetto. Questo programma Ã¨ un invito a vivere insieme la magia delle festivitÃ e la bellezza della musica. Vi aspettiamo con grande emozione per condividere una stagione ricca di emozioni, qualitÃ e armonia."
I prossimi appuntamenti giÃ confermati
17 dicembre â€“ Pescara
27 dicembre â€“ Guardiagrele
28 dicembre â€“ Rosciano
29 dicembre â€“ San Giovanni Teatino
1 gennaio â€“ Fara San Martino
4 gennaio â€“ Elice