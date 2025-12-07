Segnalazione di merito per l'abruzzese Valentina Di Ludovico al Premio Letterario Internazionale "CittÃ  di Latina"

Si Ã¨ conclusa con successo l'undicesima edizione del prestigioso Premio Letterario Internazionale "CittÃ di Latina", un evento che celebra la creativitÃ e l'eccellenza nel panorama letterario contemporaneo.

La cerimonia di premiazione, tenutasi a Latina (nella serata di ieri 6 dicembre 2025) ha visto tra i riconoscimenti piÃ¹ significativi l'attribuzione della segnalazione di merito per la sezione Narrativa alla scrittrice teramana Valentina Di Ludovico.

Il riconoscimento Ã¨ stato conferito all'autrice per la sua opera, intitolata "Asimmetrie dei giorni pari". La giuria del concorso, organizzato da ANAGTIA A.P.S. in collaborazione con l'Amministrazione Comunale di Latina, ha voluto evidenziare il valore dell'opera della Di Ludovico, ritenendola meritevole di particolare attenzione per la qualitÃ e la profonditÃ della narrazione.

L'autrice ha commentato il premio con parole di profonda gratitudine: "Ricevere questo riconoscimento per Asimmetrie dei giorni pari nell'ambito di un premio cosÃ¬ importante Ã¨ un onore e una profonda soddisfazione. Questo riconoscimento non va solo all'opera, ma anche ai temi che essa porta con sÃ©, in particolare la necessitÃ di raccontare con autenticitÃ e senza pregiudizi la fragilitÃ e, soprattutto, la straordinaria forza dell'animo umano. Spero che la storia di Marta possa continuare a raggiungere e toccare i lettori, ricordando a tutti che c'Ã¨ sempre un varco per la resilienza e per la speranza."

Valentina Di Ludovico Ã¨ nata a Teramo ed Ã¨ un Tecnico della Riabilitazione Psichiatrica con una profonda esperienza nel settore. Da anni, affianca alla sua professione unâ€™attivitÃ letteraria dedicata a esplorare il mondo della salute mentale con delicatezza e profonditÃ , contribuendo a sdoganare lo stigma e il pregiudizio che spesso circondano queste tematiche. "Asimmetrie dei giorni pari" Ã¨ il suo secondo romanzo.