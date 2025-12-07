Catalogo "Treccani" su mostra Cascella a Madrid. In Abruzzo l'ambasciatore Buccino Grimaldi

“I Cascella sono molto spagnoli e la sintonia artistica con quel Paese è molto forte. La Spagna ha splendidi musei lì, in Goya, ho ritrovato tanto della mia famiglia, qui, c’è molto della Spagna e un Abruzzo rurale che non esiste più ma resta nel cuore”, così Tommaso Cascella alla presentazione del catalogo della mostra “La Famiglia Cascella. Oltre il Tempo”, nella sede del Museo Cascella a Pescara, alla presenza delle autorità, l'Ambasciatore d'Italia in Spagna, Giuseppe Buccino Grimaldi e il presidente del Consiglio regionale dell’Abruzzo, Lorenzo Sospiri.

L'Istituto della Enciclopedia Italiana “Treccani” ne ha curato il progetto editoriale, affidato alla prestigiosa casa editrice, nei 100 anni dalla nascita, dal Consiglio regionale dell’Abruzzo e dall’Ambasciata d’Italia in Spagna, in collaborazione con l'Associazione "Casa Abruzzo".

Maestro d’arte, figlio e padre di generazioni di artisti Tommaso Cascella, ha ricordato “quest’anno, i 150 anni della prima mostra di Basilio Cascella, faceva litografie era editore e anch’io faccio molte cose. I nuovi mezzi e l’intelligenza artificiale, parliamo delle stesse cose modulate in linguaggi diversi dove il figurativo incrocia l’astrattismo, come in ‘Tempesta’ del 1958 di Tommaso o nel ritratto di famiglia. Conta il messaggio finale, un momento di dolcezza, un gesto, una crudeltà, tra fantasia e arte sempre con un retaggio ancestrale”.

Il catalogo celebra la storia unica nel panorama mondiale, in continuo divenire, della famiglia di artisti abruzzesi: cinque generazioni, che a partire dal capostipite Basilio Cascella, hanno partecipato alle avanguardie artistiche degli ultimi 150 anni. L’evento rappresenta la conclusione del programma “Radici e Rotte”, che ha visto la Regione Abruzzo protagonista di sei mesi di eventi dedicati alla promozione del territorio regionale nel Capoluogo iberico.

“Il pubblico spagnolo ha potuto scoprire una storia unica di una terra forte e gentile”, ha detto l'ambasciatore Buccino Grimaldi e inoltre: “Per i Cascella l’arte è stata ricerca energia sotterranea e generatrice oltre il tempo che tende verso il nuovo. Ha una cifra legata al territorio ma anche europea, una bottega rinascimentale che ha saputo fondere memoria e presente in cinque generazioni e ciò non ha precedenti un lascito profondamente radicato in Abruzzo ma universale. Ringrazio Sospiri. E' stato un onore e un grande piacere collaborare con la Regione Abruzzo si rafforzano i rapporti con la Spagna che pone relazioni economiche in ascesa e forti investimenti c’è tutto un quadro che ci permette di continuare a costruire”, ha aggiunto. Il presidente del consiglio regionale, Lorenzo Sospiri, ha ringraziato Casa Abruzzo in Spagna “un’associazione di grandissima qualità che rende un grandissimo onore alla nostra Regione sono stato ricevuto dalle più alte autorità della Regione di Madrid come se stessero ricevendo il ministro degli Esteri. Ringrazio il nostro ambasciatore e tengo a fare un piccolo bilancio della nostra attività stiamo trattando una serie di voli tra cui Madrid con Ryanair, ci sono fondamenti e convincimenti a sostengo della rotta che ha convinto buona parte di stakeholders ed è il frutto di quanto le relazioni tra l’Abruzzo e la nostra comunità di abruzzesi nel mondo con la nostra ambasciata sia importante e ciò produrrà scambi commerciali con grandi ricadute economiche. Continueremo ad avere relazioni per opportunità turistiche, culturali ed enogastronomiche, l’intuizione iniziale sta producendo tanti buoni frutti. La mostre sui Cascella a Madrid è stato un grande successo abbiamo tanti buoni motivi per rilanciare un’alleanza culturale e politica di relazioni tanto da aver nominato Maurizio D’Ubaldo tra i nuovi ambasciatori d’Abruzzo all’unanimità e sarà in ottima compagnia quindi è un percorso che è solo all’inizio”.

Alla presentazione hanno partecipato il vicesindaco di Pescara e assessore alla Cultura, Maria Rita Carota, il presidente dell’associazione "Casa Abruzzo. La Casa degli Abruzzesi in Spagna", Maurizio Di Ubaldo, il direttore dell'area gestionale dell'Istituto della Enciclopedia Italiana Treccani, Marta Leonori. Sono intervenuti, inoltre, Guicciardo Sassoli de' Bianchi Strozzi, curatore della mostra “La Famiglia Cascella. Oltre il Tempo” e Orante Paris, in rappresentanza di Marco María Cerbo, capo dell’Unità per il coordinamento degli Istituti italiani di cultura della Direzione Generale per la diplomazia pubblica e culturale del Ministero Affari Esteri e Cooperazione Internazionale. Presenti i consiglieri Emiliano Di Matteo e Luca De Renzis. Per la famiglia Cascella, presenti anche Davide Cascella e Matteo Basilé.