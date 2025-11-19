"Due Mani... un filo", la creativitÃ  contro la violenza sulle donne

"Con due mani e un filo si puÃ² creare bellezza: perchÃ© le mani servono per unire, sostenere, accompagnare, e non per generare violenza." Questo Ã¨ il messaggio che l'associazione culturale "La Luna di Seb" vuole lanciare con l'iniziativa "Due Mani... un filo" che si terrÃ il 21 e 22 novembre 2025 all'Auditorium Diocleziano di Lanciano. La manifestazione Ã¨ patrocinata dal Comune e vedrÃ la presenza di uncinettine provenienti da diversi comuni. Ci sarÃ la partecipazione dell'Ente Mostra dell'Artigianato Artistico Abruzzese con l'esposizione di bellissime creazioni e del Liceo Artistico di Lanciano indirizzo design e moda. All'iniziativa parteciperÃ anche Casartigiani Chieti.

L' apertura della mostra ci sarÃ venerdi 21 alle 15.30.

Alle 16 si terrÃ il convegno "Violenza sulle donne: cultura, educazione, prevenzione" , dopo i saluti istituzionali, ne parleranno:

Susanna Loriga (Psicoterapeuta Funzionale-Criminologa)

Daniela Biasone (Dirigente Psicologa presso il Centro di Salute Mentale di Chieti)

Danila Iacobitti (Psicologa-Coop. L'Ancora Sociale)

Sabato la mostra resterÃ aperta dalle 10.00 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 19.00. Alle 16 ci sarÃ "L'uncinettata" impariamo insieme a lavorare all'uncinetto.

"Il lavoro a maglia, un tempo considerato un gesto appartenuto soprattutto alle nonne, Ã¨ tornato nelle mani dei piÃ¹ giovani. Da passatempo casalingo Ã¨ diventato un movimento culturale che parla di creativitÃ , benessere, aggregazione. Ci sono associazioni, gruppi di donne che si dedicano a quest'arte. La nostra iniziativa Ã¨ stata accolta con grande entusiasmo." dichiarano gli organizzatori annunciando la presenza di:

Pro Loco di San Salvo, la Pro Loco di San Martino sulla Marrucina, le Uncinettine di Atessa XXI Secolo, le Uncinettine di Perano, le Uncinettine di Roccamontepiano, Associazione "Il filo che unisce" di Palombaro, Le Sferruzzine dell'Associazione Omnis Terra di Lanciano.

VerrÃ esposto un presepe tutto realizzato all'uncinetto dalla signora Dora Montanaro di Palombaro. Uno spazio sarÃ dedicato alla creativitÃ del bambini dell'IC Mario Bosco che hanno realizzato disegni sul tema dell'evento. A "Due mani...un filo" collabora anche l'associazione Amici di Lancianovecchia.

L'ingresso Ã¨ libero.