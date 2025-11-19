Elezioni RSA Stellantis Atessa, Fim Cisl si conferma primo sindacato

Si sono svolte nello stabilimento in Val di Sangro di Stellantis Europe, lâ€™ex Sevel, le elezioni per il rinnovo delle Rappresentanze Sindacali Aziendali (RSA). Alle urne si sono recati 3547 lavoratori, lâ€™81,5% degli aventi diritto.

La Fim Cisl Ã¨ stata la piÃ¹ votata dai lavoratori confermandosi primo sindacato allâ€™interno dello stabilimento con 1.521 voti pari al 47% del totale e lâ€™elezione di 17 RSA su 39.

Â«Un risultato che ci rende orgogliosi e che rappresenta il riconoscimento del lavoro svolto in questi anni, dentro i reparti, nelle trattative, nella gestione quotidiana delle problematiche dei lavoratori â€“ ha dichiarato la segreteria abruzzese e molisana dellâ€™organizzazione sindacale - Questo voto ci dÃ ancora piÃ¹ forza e responsabilitÃ : continueremo a impegnarci con serietÃ , trasparenza e disponibilitÃ , pronti ad affrontare le sfide che ci attendono e a difendere i diritti e la dignitÃ di ogni lavoratrice e lavoratoreÂ».

Â«Ãˆ un risultato importante, che premia lâ€™impegno, la serietÃ e la presenza costante della nostra organizzazione allâ€™interno dello stabilimento â€“ esulta la Fim Cisl - La nostra Ã¨ stata una lista rinnovata, con tanti giovani, pronti a mettere a disposizione dei colleghi il proprio tempo, le proprie competenze e la propria passione sindacale. Il loro entusiasmo e la loro volontÃ di impegnarsi rappresentano una garanzia per il futuro e per la continuitÃ di un lavoro che vogliamo portare avanti con sempre maggiore determinazioneÂ».

Lâ€™Associazione Quadri e Capi Fiat (AQCF) registra la conferma, per la quarta volta, di Giuseppe Vaccaro. Â«Una tornata elettorale svolta nel momento peggiore della nostra azienda, in un momento cosÃ¬ particolare, non era facile â€“ ha dichiarato Vaccaro - volevo ringraziare tutte le colleghe e i colleghi che hanno dato la preferenza alla nostra sigla sindacale, a tutti i colleghi impegnati in questa tornata elettorale, il direttivo e gli scrutatori a loro tutti va il mio ringraziamento per aver creato un gruppo fantastico dove mettere le basi per il nostro futuro, un ringraziamento particolare al nostro responsabile Territoriale Bellisario Pietro che ha composto la squadra e con cui siamo giÃ al lavoro per una evoluzione nel nostro gruppo che ci porterÃ ad impegnarci meglio e con motivazioni nuove ed efficaci per la nostra categoriaÂ».