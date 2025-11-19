Un incontro per riflettere su sport, diritti e inclusione

Il Comune di Fossacesia, in collaborazione con l'AutoritÃ Garante per l'Infanzia e l'Adolescenza, organizza l'evento "Oltre il gioco: valori, amicizia e movimento", un incontro dedicato alla celebrazione della Giornata Mondiale dell'Infanzia e dell'Adolescenza.

L'iniziativa, che si terrÃ giovedÃ¬ 20 novembre alle ore 17:30 presso l'Hotel Giardino in via Marina a Fossacesia, coinvolgerÃ anche i beneficiari della misura finanziata nel 2024 dall'AutoritÃ Garante, che ha permesso al Comune di sostenere la partecipazione ad attivitÃ sportive di bambini e adolescenti nella fascia 6â€“17 anni con disabilitÃ o appartenenti a nuclei familiari in condizioni di svantaggio socio-economico.

SarÃ un'occasione per riflettere insieme sul diritto al gioco e al tempo libero, sull'importanza della pratica sportiva per lo sviluppo psicofisico dei minorenni e sul ruolo fondamentale delle AutoritÃ Garante per l'Infanzia e l'Adolescenza nel tutelare e promuovere i diritti dei piÃ¹ giovani. Interverranno il Sindaco Enrico Di Giuseppantonio, l'Assessore alle Politiche Sociali Mariangela Galante, il Delegato allo Sport, Carlo Luciani, sarÃ trasmesso un messaggio della Garante regionale per l' Infanzia e l' Adolescenza, Alessandra De Febis. Parteciperanno inoltre: Roberto Santangelo, Assessore regionale alle Politiche Sociali; Concezio Memmo, Presidente FIGC Abruzzo; Daniele Sebastiani, Presidente Pescara Calcio; Mauro Marrone, Presidente regionale Federazione Ciclistica Italiana Abruzzo; Maurizio Formichetti, Vicepresidente vicario della Federazione Ciclistica Italiana; Moreno Di Biase, ciclista professionista e maestro Scuola Ciclismo Inclusivo. Testimonial dell'evento: l'atleta paralimpica e campionessa mondiale di apnea Ilenia Colanero; Stefano Giuliani, Presidente del Trofeo Matteotti e vincitore di due tappe del Giro d'Italia. Ospite speciale sarÃ l'ASD Lanciano Special, con una testimonianza dedicata alle esperienze inclusive nello sport frentano.

L'iniziativa si avvale del supporto organizzativo della Cooperativa L'Ancora Sociale in occasione della Giornata Mondiale dell'Infanzia e dell'Adolescenza, il Comune di Fossacesia aderisce all'iniziativa "Go Blue" di UNICEF Italia, illuminando di blu la Torre campanaria e la Chiesa di San Donato. Il nome del Comune Ã¨ giÃ inserito nella mappa e nell'elenco ufficiale delle adesioni.

Nella stessa giornata, il Sindaco invierÃ agli Assessori e ai Consiglieri comunali una copia della Convenzione ONU sui Diritti dell'Infanzia e dell'Adolescenza. Sul sito istituzionale saranno inoltre pubblicati il poster e il passaporto dei diritti dedicati ai piÃ¹ giovani.

Â«Questo evento â€“ dichiara il Sindaco Enrico Di Giuseppantonio â€“ rappresenta un momento importante per riaffermare i diritti dei bambini e degli adolescenti e per valorizzare il ruolo educativo e sociale dello sport. Ringrazio l'AutoritÃ Garante per l'Infanzia e l'Adolescenza per il sostegno e l'impegno dimostrati. Grazie a questo progetto abbiamo potuto offrire opportunitÃ concrete a tanti ragazzi e famiglie, contribuendo a creare una cittÃ piÃ¹ inclusiva e attenta ai bisogni dei piÃ¹ giovaniÂ».