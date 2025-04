Le Uova di Pasqua dei Vigili del Fuoco in dono ai bimbi ricoverati

I Vigili del Fuoco sono sempre e da sempre vicini ai bambini, e le feste sono un’occasione in più per dimostrarlo.

Queste le parole di Luca Verna, Comandante dei Vigili del Fuoco di Chieti e Pescara, che con una squadra ha voluto omaggiare di Uova di Pasqua i piccoli pazienti ricoverati in Clinica Pediatrica a Chieti e negli ospedali di Lanciano e Vasto.

A fare gli onori di casa al “SS.Annunziata” il Direttore del Dipartimento Materno Infantile Francesco Chiarelli e la coordinatrice Paola Sabbion, che unitamente al Direttore Medico di presidio Manuela Di Virgilio, hanno accompagnato il Comandante e i suoi uomini nelle stanze di degenza, dove hanno consegnato le uova ai bambini e scambiato alcune battute con i loro famigliari. Prima della visita in ospedale Verna ha incontrato il Direttore generale della Asl Mauro Palmieri, il quale ha espresso grande apprezzamento per il gesto di generosità dei Vigili, particolarmente amati dai più piccoli perché vissuti un po’ come supereroi, pronti a salvare le persone in situazioni di difficoltà.

La consegna delle uova ha toccato poi l’Ospedale di Vasto dove la squadra, guidata dal coordinatore Alessandro Marchione, è stata ricevuta dall’ équipe di reparto. Felici i bambini che si sono visti recapitare il dono inaspettato, pronti a gustare la cioccolata e soddisfare la curiosità della sorpresa.

L’ultima puntata alla Pediatria di Lanciano, con la coordinatrice Elena D’Eramo, pediatre e infermiere a fare gli onori di casa.